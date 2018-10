Francesco Monte racconta la verità sul primo incontro con Cecilia Rodriguez dopo il Gf Vip: “Quando è tornata a casa era infastidita”

Cecilia Rodriguez continua ad essere una ferita aperta per Francesco Monte. Questa notte, infatti, nella Casa il suo pensiero è andato ancora una volta a lei. A Mainardi, nello specifico, ha raccontato interessanti particolari sul rapporto con la sua ex. Quando Cecilia l’anno scorso è uscita dalla Casa del Gf Vip? Lei e Monte si sarebbero incontrati. Dove? Nell’appartamento che condividevano e dove la Rodriguez era tornata per riprendersi le sue cose. “Quando è tornata a Casa non ho detto niente. Lei era infastidita della mia mancata reazione” ha raccontato Francesco. “Ma io che reazione dovevo avere?” ha poi aggiunto “Non c’era niente da chiarire”. La freddezza con cui oggi Monte parla di Cecilia? È dovuta solo al forte dolore provato. “Nelle situazioni di shock io reagisco così. Non provo niente, né in positivo né in negativo” ha spiegato lui “La stessa cosa mi è capitata con mia madre. Non piangevo, non sentivo niente ed ero arrabbiato” .

Francesco Monte al Gf Vip: “È la donna della mia vita”

Monte, inoltre, ha confessato a Mainardi che, mentre Cechu al Gf Vip aveva realizzato di non amarlo più lui, al contrario, aveva capito che era lei la sua anima gemella. “Io mi conosco, non parlerei mai di matrimonio e figli però quando l’ho iniziato a fare avevo la percezione che fosse giusto quello che volevo fare e che volevo” ha detto Francesco. “Quando poi è mancata per due – tre settimane, che stava qui, ho detto: ok, ho capito. È lei, è la donna della mia vita”. Cosa pensa oggi Francesco Monte di Cecilia? “Se c’è qualcosa di vero e forte tra due persone quando finisce non ti porta a dire delle cattiverie dopo. Io per questo motivo non provo nessun fastidio o rancore nei suoi confronti, anzi, quando l’ho beccata in giro un paio di volte l’ho salutata” ha risposto convinto lui.

Francesco Monte al Gf Vip si racconta: l’opinione che oggi ha di Cecilia e il paragone con Belen

Al contrario di come molti hanno giudicato Cecilia in passato , Francesco oggi non ha dubbi sul fatto che anche la sua ex abbia sofferto per lui dopo la rottura. “Secondo me lei ha provato un dolore nella stessa misura ma in maniera diversa, se non più forte” ha dichiarato Monte. Il motivo? “Lei si porta il peso di aver fatto questo e non è questo tipo di persona”. A tal proposito, infatti, Francesco (facendo il paragone con Belen) ha ribadito: “Lei, come la sorella, se ti amano ti amano alla follia, non esiste nessun altro, e ne ho avuto la dimostrazione in tante situazioni”.