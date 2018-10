Stefano Sala sempre più confuso: al Grande Fratello Vip Benedetta Mazza lo mette in crisi

Il feeling sempre più forte con Benedetta Mazza sta mettendo in crisi Stefano Sala negli ultimi giorni al Gf Vip. Pur essendo fidanzato, infatti, il gieffino oggi in confessionale ha raccontato di essere al momento molto confuso e di stare pensando a Benedetta in modo diverso, e non più come una semplice amica quindi. A frenarlo in questa conoscenza, però, la consapevolezza che fuori dalla Casa un’altra persona lo sta aspettando. Come molti sanno, infatti, Stefano al momento è legato sentimentalmente a Dasha, modella di origini ucraine seguitissima sui social. Quest’ultima, però, pare non avere dubbi sul suo fidanzato. A chi infatti su Instagram le sta continuando a chiedere di Stefano lei, di tutta risposta, ha ribadito nelle ultime ore di essere molto tranquilla e di avere fiducia in lui. Chissà se cambierà idea una volta ascoltate le ultime dichiarazioni di Sala.

Stefano Sala sempre più vicino a Benedetta Mazza: “Non capisco più niente… Ho paura che possa diventare qualcosa di più”

Stefano Sala, che fino ad ora non si era sbilanciato tanto, oggi, come mostrato durante il day time del Gf Vip, ha confessato di sentirsi molto confuso riguardo ai suoi sentimenti per Benedetta Mazza. “Sarà la carenza di affetto, ma nel mio cuore non capisco più niente” ha dichiarato lui una volta chiamato in confessionale. Il motivo? Il suo rapporto con Benedetta che, ultimamente, lo starebbe coinvolgendo molto. “Ho paura che andando avanti possa diventare qualcosa di più” ha affermato difatti Stefano “Quindi sono un po’preoccupato”. È forse la paura di ferire Dasha, che fuori lo segue con dedizione e lo difende, che oggi blocca Stefano?

Stefano Sala e Benedetta Mazza non convincono il pubblico da Casa: è tutta una strategia?

Al momento non sono pochi i telespettatori del Gf Vip che, sui social, hanno palesato le loro perplessità circa Stefano Sala, Benedetta Mazza e il loro avvicinamento improvviso. Secondo alcuni, infatti, i due concorrenti starebbe forzando la cosa per attirare l’attenzione e accaparrarsi la simpatia del pubblico che li segue da Casa.