Stefano e Benedetta si sono baciati al Gf Vip? Ecco cos’è successo stanotte

Stefano Sala e Benedetta Mazza si sono baciati? Notte di polemiche al Gf Vip

Stamattina i fan del Grande Fratello Vip 2018 si sono svegliati con dei dubbi: Stefano e Benedetta si sono baciati? Stanotte su Twitter si è scatenata la caccia al bacio, ma c’è stata anche un po’ di polemica. Alcuni hanno inteso questo presunto bacio, arrivato o in arrivo, come una strategia. Stefano Sala infatti ha dichiarato, parlando con altri concorrenti, che se non creano dinamiche fra loro è ovvio che il GF faccia entrare persone esterne per scatenare litigi. Dopo questa riflessione, molti hanno pensato che Stefano possa cercare il bacio con Benedetta solo per movimentare le acque e non risultare un manichino, come lo ha definito Malgioglio ieri sera. Ma torniamo al presunto bacio tra Stefano e Benedetta. Tutti ne stanno parlando stamattina dopo aver letto dei tweet di stanotte, ma nessuno ha la prova del fatto che sia successo davvero.

Gf Vip 2018, bacio tra Stefano e Benedetta nella notte? I dubbi su Twitter

Anche se Stefano e Benedetta non si fossero baciati nella notte, però, pensare che potrebbe succedere non sarebbe così sbagliato. A quanto pare, Benedetta ha raccontato stanotte che Stefano le ha chiesto un bacio: “Benedetta dice a Jane che Stefano le ha detto: ‘Però un bacio me lo devi dare perché io non ce la faccio più’. E lei è rimasta scioccata e gli ha detto che lui non è una persona corretta e non può fare così”. In un altro tweet si legge: “Stefano ha chiesto un bacio a Benedetta, lei stranita lo avverte che così facendo non avrà rispetto per il fuori. Vuole capire bene la sua situazione avvisandolo delle conseguenze. E Stefano dice che è pronto a prendersi tutte le conseguenze del mondo, ma non ce la fa più”. Sono pericolosamente vicini da giorni, qualcuno già parla di Stefano come la nuova Cecilia o la nuova Ivana. Se una o l’altra dipenderebbe da se dovesse baciare Benedetta prima di lasciare Dasha o meno.

Stefano Sala, la fidanzata Dasha dice la sua su Benedetta

Le conseguenze in questione riguardano il fatto che Stefano sia fidanzato con Dasha, una bellissima modella dagli occhi azzurri. Con Benedetta c’è un’amicizia che va avanti da diversi anni e hanno avuto la possibilità di avere un incontro ravvicinato, ma non si è concretizzato. Nella Casa, vivendo h24 insieme, qualcosa sta cambiando fra loro, in particolare da parte di Benedetta. Ne è convinta anche Dasha, la fidanzata di Stefano, che su Instagram ha scritto: “Conosco Stefano, è molto amichevole e si comporta così con tutti i suoi amici. Per me non è uno shock. Ma a spese delle ragazze, non lo so. Vedo che lei ha qualcosa di più per lui, ma nessuna possibilità”. Non ci resta che seguire i prossimi giorni per scoprire cosa succederà tra Stefano e Benedetta al Gf Vip! Arriverà un bacio? Aspettiamoci l’ingresso di Dasha in casa in tal caso…