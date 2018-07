Stefano Sala si svela: Dayane Mello, la figlia Sofia e la fidanzata Dasha

Stefano Sala parla dell’ex Dayane Mello, del perché la figlia vive con lui e della nuova fidanzata Dasha

Stefano Sala si è raccontato in una lunga intervista per Di Più Tv, nella quale ha fatto il punto della situazione sulla sua vita privata e professionale. Giunto all’età di 28 anni, il modello è pronto a lasciare le passerelle e gli shooting fotografici per intraprendere una nuova professione, quella dell’attore. Dopo aver debuttato nella fiction Mediaset Il Bello delle donne…alcuni anni dopo, Sala ha capito di voler recitare e ha cominciato a seguire dei corsi specifici. Stefano ha addirittura vinto una borsa di studio che gli ha permesso di studiare per un breve periodo a Los Angeles. Qui ha sostenuto alcuni provini ed è riuscito ad ottenere una parte in un film horror a Hollywood: P.O.E. 4 – The Black Cat. Come va invece la vita privata di Stefano Sala?

Il nuovo rapporto tra Stefano Sala e Dayane Mello

Stefano Sala e Dayane Mello si sono lasciati nel 2016 e inizialmente non è stato facile recuperare un rapporto cordiale. Ma i due ci sono riusciti per il bene della piccola Sofia, la figlia che hanno avuto quattro anni fa. L’ex coppia ha optato per l’affidamento congiunto della bambina che attualmente vive con il papà. “Dayane non ha familiari in Italia che possano aiutarla con Sofia quando lavora, mentre io abito con i miei genitori in una casa sul lago di Como accanto al ristorante della nostra famiglia. È un posto tranquillo e immerso nel verde, l’ideale per la nostra bambina che ha sempre qualcuno vicino. Dayane viene a trovarla quando vuole e si ferma a dormire da noi”, ha spiegato Stefano.

Chi è la fidanzata di Stefano Sala

E se Dayane Mello ha di recente ritrovato l’amore accanto all’imprenditore Carlo, anche Stefano ha ritrovato il sorriso con una persona speciale. Sala fa coppia fissa da sette mesi con Dasha, una modella ucraina. Stefano ha già fatto conoscere la fidanzata alla figlia Sofia. “Quando non lavora viene a casa mia e sta con me e con Sofia”, ha fatto sapere il modello.