Stefano Sala e Benedetta Mazza si piacciono? Al Gf Vip scatenano il gossip

Cosa è successo tra Stefano Sala e Benedetta Mazza prima del Grande Fratello Vip?

Cosa bolle in pentola tra Benedetta Mazza e Stefano Sala? Si piacciono o sono solo amici? I due modelli si conoscono da qualche anno e sono molto amici, ma per qualcuno fra loro potrebbe esserci molto di più. Al Gf Vip 2018 si scambiano coccole e attenzioni, i concorrenti anzi affermano continuamente che Stefano e Benedetta flirtano. Lo avrebbero fatto anche stamattina facendo le pulizie in casa, come ha affermato più di un gieffino in queste ore. Lory Del Santo ha indagato un po’ e ha chiesto ai due se sono fidanzati. Loro hanno risposto di essere amici e Lory ha ironizzato dicendo “Ci sono tanti amici in questa casa!”. Stefano ha voluto raccontare di quella famosa notte trascorsa con Benedetta: “C’è stata una mezza avventura una volta. Però sono andato a letto e mi sono addormentato subito. Strano, però era una serata così. Ci svegliamo al mattino e succede che siamo lì, scambiamo due chiacchiere, due coccole”. Benedetta lo ha subito fermato: “Due chiacchiere. Abbiamo chiacchierato anche la sera prima. Non abbiamo neanche fatto colazione insieme. Perché sono scappata”.

La notte in cui Stefano e Benedetta hanno dormito insieme: i dettagli

A dire il vero, giorni fa Stefano aveva già parlato della notte passata insieme a Benedetta e aveva aggiunto più dettagli! La notte in questione c’è stata circa un anno e mezzo fa a Milano. Stefano è rimasto a dormire a casa di Benedetta dopo una serata insieme: “Avevamo bevuto qualche bicchiere in più quindi ero abbastanza alticcio, e quando siamo rientrati a casa mi sono addormentato subito. La mattina dopo mi sono svegliato ‘molto felice’. Insomma siamo nel letto insieme, ci avviciniamo, ci facciamo due coccole, due abbracci, ci stavamo avvicinando per fare qualcosa, ma poi lei mi ha bloccato ricordandomi che doveva prendere il treno!”. Non c’è stato nulla quindi, perché Benedetta si è alzata dal letto e ha chiesto a Stefano di accompagnarla alla porta, perché avrebbe rischiato di perdere il treno.

Stefano e Benedetta si piacciono? I concorrenti del Gf Vip scatenano il gossip

C’è un motivo per cui Lory ha cercato di indagare parlando ai due e volendo capire se ci sia mai stato altro oltre l’amicizia. Nella Casa, infatti, molti sono convinti che Benedetta e Stefano si piacciano. O almeno che a Benedetta piaccia Stefano. Stamattina Giulia delle Donatella ha chiesto direttamente “Da 1 a 10 quanto ti piace?” alla modella, che però ha risposto “Lui mi vede come sua sorella”. Non dimentichiamo però che Stefano è fidanzato con Dasha, quindi questa ship potrebbe non aver motivo di esistere. Vivere insieme al Gf Vip 2018 farà scoprire a Stefano e Benedetta di non essere solo amici?