Grande Fratello Vip, flirt Benedetta Mazza e Stefano Sala? La verità

Anticipazioni Grande Fratello Vip: nessun flirt tra Benedetta Mazza e Stefano Sala

In questi ultimissimi giorni si è iniziato a parlare di un presunto flirt nato tra due concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, attesa per il 24 Settembre 2018. Loro sono Benedetta Mazza e Stefano Sala. Il settimanale Spy rivelava di aver pizzicato i due insieme sul lago di Como. Quest’oggi, arriva una verità completamente diversa da quella raccontata dalla rivista di gossip. A quanto pare, tra la nota conduttrice e il bel modello non c’è assolutamente nulla. I futuri gieffini sembrano aver trascorso la serata insieme solo per motivi di lavoro, o almeno così dichiara il blog BollicineVip.com. Quest’ultimo ha infatti chiarito l’attuale situazione sentimentale dei diretti interessati, cercando di fare chiarezza nel migliore dei modi.

Benedetta e Stefano, nessun flirt prima del Grande Fratello Vip

Secondo quanto viene riportato dal sito BollicineVip, Benedetta e Stefano non hanno alcun flirt e non sembrano neanche destinati ad averlo in futuro. La Mazza e Sala sono semplicemente accomunati dallo stesso manager. La showgirl e l’ex compagnia di Dayane Mello fanno parte della stessa agenzia e per questo motivo entrambi hanno presenziato alla Notte della Moda sul lago di Como. Mentre la prossima inquilina della Casa più spiata d’Italia pare dichiararsi attualmente single e felice di esserlo, poiché concentratissima sul lavoro, lui è innamoratissimo della sua fidanzata ucraina. Stefano è infatti fidanzato con una bellissima modella di nome Dasha. In ogni caso, mai dire mai. Il colpo di scena nel mondo dello spettacolo è sempre dietro l’angolo e trascorrere 24 ore su 24 tra le stessa mura potrebbe cambiare le carte in tavola.

Grande Fratello Vip: tutte le ultimissime anticipazioni sul reality-show

Mentre attendiamo la prima puntata del Grande Fratello Vip, sul web iniziano già a circolare i primi gossip. La presenza di Francesco Monte pare ormai confermatissima. Una delle due donne misteriose pronte ad entrare in Casa pare sia la nuova e giovanissima fiamma di Flavio Briatore. Staremo a vedere!