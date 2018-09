Francesco Monte entra al Grande Fratello Vip: l’ultimissima conferma

Grande Fratello Vip, Francesco Monte è uno dei concorrenti: arriva la nuova conferma

Tanti rumors intorno al bellissimo Francesco Monte. Il giovanissimo ragazzo sembrava essere destinato a non partecipare più ad alcuna trasmissione televisiva. Dopo quanto accaduto all’Isola dei Famosi con Eva Henger, sull’ex tronista di Uomini e Donne si è innalzata una polemica a dir poco assurda. In ogni caso, ora arrivano finalmente buone notizie. Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha dedicato la sua copertina al cast del Grande Fratello Vip e tra i concorrenti è apparso anche il volto di Monte. Poche ore dopo l’uscita di questa esclusiva anticipazione, sui social si è iniziato a parlare di un presunto ripensamento da parte dei ‘piani alti’ di Mediaset.

Francesco Monte concorrente del GF Vip: l’ultimissima news

Francesco sembrava non avere più il consenso di entrare nella Casa più spiata d’Italia da parte di Mediaset. In ogni caso, ora viene a galla tutta la verità. L’ex naufrago dell’Isola sarà uno dei concorrenti della terza edizione del GF Vip. Ad ufficializzare la partecipazione del giovane di Taranto è il blog di Davide Maggio. Quest’ultimo mette alza però le mani, non escludendo un qualche altro colpo di scena dell’ultimo minuto. Insomma, non ci resta che attendere il 24 Settembre e capire cosa stia accadendo dietro le quinte della trasmissione in onda su Canale 5. Nonostante questo piccolo intoppo, pare essere ormai tutto pronto. Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno anche rivelato che ci sarà da ridere e che questa terza edizione sembra già promettere molto bene. Aspettiamoci di tutto.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: la fidanzata di Briatore nel cast?

L’ultimissima sorpresa da parte degli autori del Grande Fratello è quella delle due donne misteriose che sono attese in Casa. Oltre a tutti i nomi già ufficializzati e confermati da Tv Sorrisi e Canzoni, altre due concorrenti entreranno a far parte del cast. In ogni caso, si è deciso di tenere top secret tale dettaglio. In queste ore è apparso il nome della nuova presunta fiamma di Flavio Briatore.