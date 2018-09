GF Vip, Taylor Mega dentro: la nuova fiamma di Briatore è una nuova concorrente

Grande Fratello Vip, Taylor Mega concorrente: la nuova fidanzata di Flavio Briatore entrerà nella Casa

È ufficiale: Taylor Mega sarà una concorrente del prossimo Grande Fratello Vip. La nuova fiamma di Flavio Briatore si è appena unita al cast e a rivelarlo è stato il sito 361magazine.com. Della ragazza, seguitissima su Instagram, si è tanto parlato in questi giorni sopratutto per via della sua relazione con Briatore. A fare scalpore, nello specifico, è stata la loro differenza di età (lui ha 68 anni e lei ne compirà 25 ad ottobre). Riuscirà questo amore a resistere al GF Vip? Certo è che, puntando su Taylor Mega, la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di aggiungere al cast dei concorrenti della prossima edizione un nome che tutto può essere fuorché banale.

Grande Fratello Vip, entra Taylor Mega: l’ingresso di Francesco Monte ancora a rischio?

Quando erano stati resi noti i nomi dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip, era stato anche detto che altre due ragazze misteriose si sarebbero unite successivamente al cast. Svelato il nome di Taylor Mega, dunque, non ci resta che aspettare per scoprire l’identità della seconda ragazza. C’è da chiedersi inoltre se adesso, visto che tutto può ancora cambiare, modifiche dell’ultimo minuto investiranno anche Francesco Monte (cui ingresso è stato messo in dubbio in questi giorni).

Francesco Monte fuori dal Grande Fratello Vip? Parla Alfondo Signorini

Sulla partecipazione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip si è espresso in questi giorni anche Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, che condurrà il reality insieme a Ilary Blasi, ha detto di non sapere niente dell’esclusione dell’ex tronista dal gioco. Oggi, però, su 361magazine.com viene scritto che il dubbio su Francesco Monte al GF Vip pare che non sia stato ancora del tutto sciolto. Per saperne di più sulla questione, quindi, non ci resta che rimanere in attesa di comunicazioni ufficiali.