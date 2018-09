Francesco Monte fuori dal Grande Fratello Vip: l’ultimatum di Ricci a Mediaset

Perché Francesco Monte è escluso dal Grande Fratello Vip? C’entra Antonio Ricci di Striscia la notizia

Francesco Monte è a un passo dal dire addio al Grande Fratello Vip. Dopo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, è ora il portale 361 magazine a fornire ulteriori dettagli sulla vicenda. A quanto pare la partecipazione dell’ex di Cecilia Rodriguez al reality show di Canale 5 non sarebbe gradita ad Antonio Ricci. L’ideatore di Striscia la notizia avrebbe addirittura imposto un ultimatum ai vertici Mediaset: “O lui, o io”. Una situazione piuttosto scomoda tanto che non si è ancora giunti alla scelta definitiva. Secondo il sito web potrebbero intervenire Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, gli unici in grado di riuscire a mediare tra le due parti e salvare in qualche modo Monte. Che, stando ai recenti gossip, avrebbe rifiutato di partecipare a Tale e quale show pur di entrare nella Casa di Cinecittà.

Antonio Ricci contro Francesco Monte dopo il canna-gate

“A quanto pare la non ammissione di colpa di Francesco Monte non è andata giù a Mediaset. Dopo i numerosi servizi in cui “Striscia la notizia” ha svelato il “cannabis gate” si sarebbe dovuto riscattare nella casa più spiata d’Italia? Ricci avrebbe posto un veto: o io o lui. Noi scommettiamo che saranno Maurizio Costanzo e Maria De Filippi a dare voce a Monte. Antonio Ricci a quanto pare è l’uomo più potente della tv italiana…”, si legge sul blog di spettacolo. E un fondo di verità c’è visto che Francesco, al contrario dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, non ha rilasciato ancora nessun annuncio sui suoi profili social.

GF Vip 3: Francesco Monte resta di nuovo in silenzio

Da Giulia Salemi a Lisa Fusco, passando per Jane Alexander, Maurizio Battista e Benedetta Mazza: la maggior parte dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip ha salutato i fan su Instagram. Lo stesso non ha fatto Francesco Monte che, seppur tra i personaggi italiani più seguiti, non ha ancora saluto il suo pubblico. La sua partecipazione alla trasmissione di Ilary Blasi è forse già saltata?