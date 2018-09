Grande Fratello Vip: il cast completo su Tv Sorrisi e Canzoni

Grande Fratello Vip: il cast ufficiale sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni

E’ Tv Sorrisi e Canzoni a svelarci tutti i nomi del cast della terza edizione del Grande Fratello Vip. La partecipazione dei concorrenti, quasi tutte rese note nel corso delle settimane passate, grazie al numero 37 della rivista, oggi assume finalmente la piena credibilità. Il reality show più famoso di Canale 5 parte, quindi, lunedì 24 settembre in prima serata sotto la guida dei confermatissimi Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Un cast, quello di quest’anno, che promette tanti colpi di scena e divertimento del tutto assicurato. I personaggi che prenderanno parte al gioco sono tutti, chi più chi meno, noti al pubblico italiano per via delle esperienze avute in tv nel corso di questi anni.

Ilary Blasi ancora una volta al timone del Grande Fratello

Più bella ed in forma che mai, dopo un’intera estate a base di sole e famiglia, la Blasi torna a prendere il comando della situazione. Ed ecco che tra smorfie, battute in romano e riprese varie, Ilary è pronta a dirigere la banda di volti vip della nuova edizione. Insomma, diciamo che la nave è ben allestita per iniziare il viaggio e, Ilary da buon capitano saprà guidare al meglio il suo numeroso equipaggio. E Alfonso Signorini? Beh, le sue bacchettate e le sue paternali torneranno, come sempre, a punire qualche brutto e inopportuno atteggiamento.

Da Francesco Monte a Walter Nudo e Fabio Basile

Vista l’ormai sicura presenza di Monte, Walter Nudo e Fabio Basile, possiamo affermare che il pubblico femminile si ritiene già abbastanza soddisfatto cosi. A proposito di Francesco Monte, ma Sara Affi Fella? Le voci sulla sua esclusione erano, quindi, più che veritiere. L’ex tronista non farà parte del GF, salvo colpi di scena! E si sa, di colpi di scena, il GF ne regala in abbondanza in ogni singola puntata.