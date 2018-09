Francesco Monte e Sara Affi Fella: scambio di messaggi al miele tra i due ex tronisti prima dell’entrata del pugliese al GF Vip

Non è la prima volta che il nome di Francesco Monte e quello di Sara Affi Fella finiscono uno accanto all’altro nella cronaca rosa gossippara. Qualche settimana fa addirittura si parlava di flirt in corso, dopo che i due erano stati stati pizzicati assieme nella bollente Ibiza. In fretta l’ex di Cecilia Rodriguez si era precipitato a confermare la frequentazione con la tronista uscente di Uomini e Donne, precisando, però, che ciò avveniva soltanto in ‘veste’ amichevole. Le voci su una possibile tresca sono fuoriuscite anche nei giorni seguenti alle vacanze spagnole, poiché Sara e Monte erano stati avvistati più volte insieme, complice la collaborazione della Affi Fella con l’agenzia del fratello di Francesco. Ed arriviamo alle scorse ore, dove, prima dell’entrata del bel pugliese al GF Vip, i due si sono scambiati messaggi al miele…

Sara Affi Fella e Monte: il feeling c’è

Nella giornata di ieri Sara ha scritto un lungo post Instagram su un nuovo progetto lavorativo in cui si sta impegnando. E il dolce Monte ha voluto spendere qualche parola zuccherosa a riguardo: “Grande Saretta! Sono felicissimo per te ed in bocca al lupo per questo nuovo progetto”. Immediata la risposta al miele della Affi Fella: “Buona fortuna anche a te! Ti meriti il meglio”. Pare proprio che i due siano legati da una bella e sincera amicizia, segnata da un ottimo feeling. Chissà se potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Certo, sarebbe stato interessante vedere entrambi nella Casa più spiata d’Italia, ma l’ex di Luigi Mastroianni non è riuscita ad entrare nel cast definitivo, cosa che invece è riuscita a Francesco (qui il cast ufficiale della terza edizione vip del reality).

Francesco Monte: il Grande Fratello Vip dopo il canna-gate e l’addio di Cecilia Rodriguez

Le belle parole di Sara per Francesco (‘Ti meriti il meglio’) potrebbero essere riferite proprio all’avventura che l’ex naufrago si accinge a intraprendere sul piccolo schermo; un’opportunità per Monte che ha svariati significati. Infatti, quella casa per lui significa molto, visto che lì sta il motivo del naufragio della sua love story con Cecilia (finita nelle braccia di Ignazio Moser proprio a causa del reality Mediaset). Ma c’è di più: dovrà risollevarsi dopo la nota vicenda del canna-gate che l’ha costretto ad abbandonare anzi tempo L’Isola dei Famosi, coinvolgendolo in un polverone mediatico molto turbolento.