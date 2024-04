Oriana Marzoli piange per Iovino. Dal Moro subito commenta

Oriana Marzoli sta partecipando ad un reality in Cile e qui, durante le registrazioni del programma, ha rivelato il sentimento che prova per Cristiano Iovino.

Durante un momento in cui la ragazza pensava di non essere ripresa, ha confessato che le manca un uomo e di aver pianto per lui in albergo. Tutti hanno pensato che si riferisse a Daniele Dal Moro dopo che la loro relazione tormentata è giunta al termine qualche mese fa, invece no.

Oriana si riferiva a Iovino, il famoso ragazzo del caffè di Ilary Blasi. Infatti la ragazza ha specificato che è un uomo che frequentava tanti anni fa ma che ultimamente aveva riniziato a vedere. Infatti pare anche che abbiano trascorso il compleanno di lei insieme. Peccato però che adesso sembra che lui si stia frequentando con Soleil Stasi e che quindi non stia aspettando che la Marzoli torni dal Cile.

Il commento di Dal Moro non poteva mancare. Sin dalle prime litigate ci ha sempre tenuto a sottolineare la sua posizione “da vittima” all’interno della relazione e, anche in questo caso, non ha esitato. Ha scritto 2 tweet che poi però ha cancellato. Con aria di superiorità ha invitato i fan a non discutere e dispiacersi troppo per ciò che detto Oriana. Ciò, secondo lui, dimostra il fatto che il loro “è stato un amore a senso unico“. Infatti l’ultima versione dell’ex gieffino è quella che l’unico ad aver tenuto al rapporto sia stato solo lui e che lei lo abbia fatto per i followers. Anche la Marzoli, ultimamente, aveva confessato che l’amore dei fan li aveva spinti più volte a tornare insieme.

Le faccende amorose della ragazza diventano sempre complicate ma questa volta né Dal Moro né Iovino pare che vogliano sentire parlare di lei, che nel frattempo sta partecipando all’ennesimo reality.

La storia con Cristiano iovino

Dall’inizio di quest’anno sono uscite molte indiscrezioni riguardanti l’ex gieffina ed il ragazzo del caffè. La coppia, che già tempo fa si frequentava, ha riniziato ad uscire insieme. Sembrerebbe essere stato proprio Cristiano l’uomo con cui Oriana è riuscita a chiudere definitivamente con Dal Moro.

Dopo che sono stati visti anche a cena insieme, i due hanno condiviso degli scatti che dimostravano come entrambi fossero nello stesso posto. Ma nessuno dei due ha mai ufficializzato. Queste parole di Oriana confermano ciò che tutti avevano capito già da un po’.