Grande Fratello Vip, cast ufficiale: tutti i nomi dei concorrenti

Grande Fratello Vip, i nomi dei concorrenti ufficiali: ne mancano solo due

Il cast della terza edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi è stato finalmente ufficializzato. In ogni caso, all’appello sembrano mancare ancora due nomi. L’ultimo numero del settimanale Spy, in edicola da domani 7 Settembre 2018, comunica in grande esclusiva i nomi dei primi 16 concorrenti, mentre restano ancora top secret gli altri due. La rosa del GF sarà infatti composta da 19 persone, di cui due parteciperanno in coppia. Ad anticipare ciò che verrà pubblicato sulla rivista di gossip è il noto Gabriele Papriglia. In super anteprima, il giornalista ha postato tra le sue storie un piccolo riquadro di ciò che sarà possibile trovare tra le pagine del giornale.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: Francesco Monte, Le Donatella e tanti altri ancora

Partiamo da Francesco Monte. L’ex naufrago del’Isola dei Famosi alla fine ce l’ha fatta e avrà finalmente modo di provare a prendersi la sua rivincita all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ci sono poi Le Donatella, anche loro ormai esperte di reality-show. Le due sorelle parteciperanno ovviamente come unico concorrente, così come accadde per Antonella Mosetti e sua figlia Asia. Si metteranno in gioco anche Walter Nudo e Ivan Cattaneo. Protagonista indiscussa sarà senza dubbio anche Lisa Fusco, che fece parlare di sé per il grande tifo pro Malgioglio, tanto da inviargli un aereo sul cielo di Cinecittà. Ci sarà poi una delle attrici più belle e brave della cinematografia italiana, Eleonora Giorgi. Dopo Ballando Con Le Stelle, Fabio Basile ha deciso di prendere parte anche al GF VIp.

Grande Fratello Vip: cast ufficiale e altri due personaggi famosi in incognito

Confermatissima la presenza di Giulia Salemi. Arrivano poi l’intrigante Stefano Sala e il comico Maurizio Battista. Spazio anche ad altri attore come Enrico Silvestrin e Jane Alexander. Il super bello ex velino Elia Fongaro e lo chef Andrea Mainardi, passando per le bellissime Benedetta Mazza e Martina Hamdy. Gli altri due concorrenti top secret sappiamo solo che saranno donne.