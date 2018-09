Grande Fratello Vip anticipazioni: i 14 nomi del cast, il gossip e le ultime news

La terza edizione del Grande Fratello Vip sta prendendo quota. In molti scommettono che dopo la scoppiettante stagione passata, difficilmente si potrà migliorare. Come al solito, il ruolo fondamentale per la riuscita del programma lo giocherà il cast. Chissà se quello di quest’anno riuscirà nella difficile impresa di non far rimpiangere quello che ha visto Malgioglio, Giulia De Lellis, Bossari e tutta la combriccola dell’anno scorso. Ma chi ci sarà? Seppur ancora nulla di ufficiale è trapelato dai canali del reality, la squadra dovrebbe essere al completo e quasi certa (salvo colpi di scena dell’ultima ora, cosa non del tutto da escludere viste le esperienze precedenti). Andiamo allora a scoprire i 14 nomi che dovrebbero varcare la famosa porta rossa della Casa più spiata d’Italia.

Cast Grande Fratello Vip: cast al completo, si attende l’ufficialità

Le ultime news danno sicura la presenza di Benedetta Mazza (volto noto Rai) e del modello Stefano Sala, ex di Dayane Mello. Altro spiffero dell’ultima ora è quello della misteriosa riccia, che sarebbe stata ‘smascherata’: né Sara Affi Fella, né Raffaella Fico, bensì Martina Hamdy (familiare conduttrice Mediaset del Meteo.it). Poi, come da giorni si vocifera, non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza del comico Maurizio Battista, delle gemelle Giulia e Silvia Provvedi (Le Donatella), dell’attore e conduttore Enrico Silvestrin, delle showgirl Lisa Fusco e Giulia Salemi, del cantante Ivan Cattaneo, dell’ex tronista Francesco Monte e del judoka Fabio Basile e della regista e attrice Eleonora Giorgi. E siamo a 12 visto che Le Donatella, se dovesse essere confermata la loro presenza, conteranno per un solo concorrente.

Grande Fratello Vip 3 in rampa di lancio: gli ultimi due concorrenti del cast e chi ha rinunciato o non è stato scelto

Gli ultimissimi spifferi danno infine per certi l’attore e conduttore Walter Nudo e Jane Alexander, attrice britannica nota al pubblico per la conduzione della trasmissione Mistero. Dal toto nomi si sono invece defilati o sono stati scartati dalla produzione del reality Barbara De Rossi, Miriana Trevisan, Sara Affi Fella e Fabrizio Corona. Non resta che aspettare la conferma ufficiale del cast da parte della redazione. Il Grande Fratello Vip 3 sta scaldando i motori. La rampa di lancio è pronta. Si attende solo il decollo.