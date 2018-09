GF Vip Anticipazioni, pubblicata foto di una nota riccia: chi è?

GF Vip Anticipazioni, la produzione pubblica la foto di una nota riccia: chi è? Per alcuni non ci sono dubbi e parlano di Sara Affi Fella. Altri sono sicuri che sia…

“Ci stiamo solo scaldando… 🔥#GFVIP”. È quanto si legge sul profilo Instagram del Grande Fratello Vip che, come accompagnamento alla breve didascalia, ha pubblicato una foto criptica di una nota riccia (qui sotto). Peccato che non si veda il viso, appositamente celato da un’ombra. Quei ricci però hanno solleticato la curiosità dei fan, che immediatamente hanno fatto partire il toto nomi. I più non hanno dubbi e sono convinti che la donna misteriosa sia Sara Affi Fella, nonostante nei giorni scorsi il suo nome sia uscito dai papabili del cast della terza edizione del reality. Altri, sostenendo che non può trattarsi dell’ex tronista per via di alcuni particolari (non si noterebberoi piccoli tattoo che ha sulle braccia e, sempre stando ai fan, avrebbe ricci diversi), hanno fatto i nomi di…

Anticipazioni GF Vip, i ricci che dividono i fan: Sara, Samantha De Grenet, Raffaella Fico o Martina?

Samantha De Grenet e Raffaella Fico sono gli altri due nomi gettonati. Altri ancora hanno pensato a una outsider, Martina Hamdy, l’italo-egiziana nota sul piccolo schermo per condurre sulle reti Mediaset il Meteo.it. Insomma, i motori attorno al reality si stanno scaldando sul serio. Ma se sulla riccia enigmatica ci sono molti dubbi, finalmente cominciano anche ad arrivare le prime conferme riguardanti il cast dell’imminente edizione dello show di Canale 5; un cast che avrà il difficile ruolo di non far rimpiangere quello della passata stagione che ha saputo far breccia nell’interesse degli spettatori.

Fabio Basile e Giulia Salemi nel cast del Grande Fratello Vip

L’inizio del programma si avvicina. Ed ecco allora che giungono anche delle conferme. Stiamo parlando di Giulia Salemi e Fabio Basile. Secondo quanto rivela 361 Magazine, oggi i due avrebbero raggiunto la città di Roma per registrare il promo di presentazione. Sembrerebbe, dunque, ormai certo che la modella e il campione di judo siano dei concorrenti della terza edizione (qui le ultime news).