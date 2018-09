Grande Fratello Vip: il promo conferma nome in bilico, le ultime news

Grande Fratello Vip, le ultime indiscrezioni sul cast: il promo conferma

Si sta avvicinando la seconda edizione del Grande Fratello Vip e il pubblico non può fare a meno di pensare chi varcherà la nota porta rossa. Nella Casa più spiata d’Italia entreranno volti già noti nel mondo della televisione e dello spettacolo. E mentre arrivano delle smentite, ecco che giungono anche delle conferme. Stiamo parlando di Giulia Salemi e Fabio Basile. Secondo quanto rivela 361 Magazine, oggi i due avrebbero raggiunto la città di Roma per registrare il promo di presentazione. Sembrerebbe, dunque, ormai certo che la modella e il campione di judo siano dei concorrenti della seconda edizione. Nel frattempo, spuntano anche altri nomi per quanto riguarda il cast dei Vip. In particolare, il pubblico è curioso di sapere quale volto di Uomini e Donne varcherà la porta rossa. In questi anni abbiamo visto Giulia De Lellis, Andrea Damante e Luca Onestini entrare nella Casa più spiata d’Italia, dunque sembra certa la partecipazione di ex tronisti ed ex corteggiatori del noto programma.

Cast Grande Fratello Vip: chi ha smentito, i nomi confermati

Per quanto riguarda Uomini e Donne, tra i nomi spuntano fuori quelli di Claudio Sona, Francesco Monte e Sara Affi Fella. Per i primi due c’è ancora qualche dubbio, mentre per la bella napoletana non ce ne stanno. L’ex di Nicola Panico non farà parte del cast, secondo le ultime indiscrezioni. Nel frattempo, ha smentito la sua partecipazione anche Giorgio Manetti. Intanto, oltre Giulia Salemi e Fabio Basile, anche Eleonora Giorgi entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Mentre sono state smentite le partecipazioni di Barbara De Rossi, Mariana Trevisan e Fabrizio Corona. Nel frattempo, spunta anche il nome di Ronn Moss, Ridge di Beautiful. Ancora in fose è la partecipazione di Manuela Arcuri insieme al fratello Sergio. Stesso discorso vale anche per il conduttore e attore Enrico Silvestri. Dopo aver conquistato la vittoria all’Isola dei Famosi, le Donatella potrebbero decidere di mettersi alla prova in questa nuova avventura. Giulia e Silvia sono abbastanza amate dal pubblico e la loro partecipazione farebbe felici molti telespettatori.

Grande Fratello Vip: il cast della seconda edizione si sta ancora formando

Non ci resta, dunque, che attendere per scoprire quali volti noti del mondo dello spettacolo faranno parte del cast della terza edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Intanto, con queste piccole indiscrezioni i telespettatori potranno farsi qualche piccola idea su chi potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia.