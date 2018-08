Grande Fratello vip, su Spy Magazine rivelati i primi nomi del cast

Grande Fratello vip: rivelati i primi nomi dei concorrenti

Sul nuovo numero di Spy Magazine, in edicola da domani 10 agosto, sono stati resi noti i primi nomi del cast del Grande Fratello Vip. Come ormai rivelato, il reality show condotto da Ilary Blasi avrà inizio lunedì 24 settembre su Canale 5. La rivista svela gran parte dei concorrenti che prenderanno parte al noto programma televisivo. A fare scalpore, tra questi, è la coppia formata dall’ex tronista Francesco Monte e dall’attrice Barbara De Rossi. Lo stesso Monte ha confessato: “Io e Barbara saremo la strana coppia del GF Vip.” A loro si uniranno anche il cantante Ivan Cattaneo, il campione olimpico di judo Fabio Basile, la showgirl Giulia Salemi, le inseparabili sorelle gemelle Le Donatella, l’attore Enrico Silvestrin e Miriana Trevisan. Per scoprire tutto il resto del cast non ci resta che attendere qualche altra settimana.

Francesco Monte ha detto no a Tale e Quale Show per il GF Vip

Dalle ultime notizie emerse, il bel Francesco Monte, dopo aver superato i provini per entrare a far parte del cast di Tale e Quale Show, avrebbe rinunciato all’occasione di esibirsi sul palcoscenico di Rai Uno proprio per approdare al GF Vip. Tante le delusioni incassate dal pugliese nell’ultimo anno. Prima la rottura con Cecilia Rodriguez, poi la strana avventura su L’Isola Dei Famosi con tanto di canna gate, dopo ancora la separazione da Paola Di Benedetto. Ora Francesco avrà, sicuramente, visto nel reality la voglia di riscatto e di rivincita personale. Sarà la volta buona? Ma soprattutto, sarà il reality giusto per ottenere quello che più desidera?

Le Donatella tornano in tv dopo la vittoria a L’Isola Dei Famosi

Come rivelato sopra, anche Le Donatella torneranno a mettersi in gioco dopo la schiacciante vittoria ottenuta in una delle scorse edizioni de L’Isola Dei Famosi. Le due sorelle, Giulia e Silvia Provvedi, con grande consenso del pubblico da casa riuscirono ad alzare il trofeo grazie anche al loro darsi da fare sull’isola e alla loro simpatia e semplicità. Silvia, ormai ex fidanzata di Fabrizio Corona, sembra avere già trovato consolazione tra le braccia di un corteggiatore di Uomini e Donne.