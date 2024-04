Edoardo Tavassi ha subito un’operazione delicata: come sta ora

Questa mattina Edoardo Tavassi, ex gieffino, è stato operato alla schiena. Sembra essere andato tutto bene, tanto che lui stesso ha iniziato a ironizzare sui social sul suo stato.

Tavassi da tempo aveva annunciato ai fan di quest’operazione. A causa di alcuni problemi che riscontrava ormai da tempo, i medici gli hanno consigliato di sottoporsi all’intervento. Ieri è stato ricoverato ed ha ironizzato sul cibo che gli danno in ospedale. Mantenendo sempre il suo tono scherzoso, si è dimostrato abbastanza tranquillo.

Poi ha postato una foto post operazione ed ha scritto: “Intervento fatto, ora sto fatto anch’io“, visibilmente ancora sotto effetto dell’anestesia. I fan però hanno tirato un sospiro di sollievo. Un follower ha ironizzato perché nella foto è apparso senza barba e gli ha scritto: “Tutta sta scena e poi…te dovevi solo taglia’ la barba! Il solito esagerato“. L’ex gieffino ha condiviso il messaggio perché lo ha fatto sorridere.

Quindi sembra che Edoardo stia bene, poiché l’operazione è andata a buon fine. Micol Incorvaia per l’occasione non ha fatto nessuna dedica al compagno o messo qualche foto, per ora ha optato per il silenzio.

Micol e Edoardo sono in crisi?

Da mesi si sostiene che tra la coppia nata all’interno della Casa ci sia aria di crisi. Il tutto è iniziato da Capodanno, che hanno passato separati. Infatti Micol è stata con sua sorella Clizia ed altri amici. Invece lui l’ha passato con una compagnia nella quale c’era anche la sua ex storica.

Nei social appaiono sempre di meno insieme e i followers sostengono che possano essere arrivati alla rottura. Si sostiene anche che i primi screzi siano iniziati a Natale, poiché lei si aspettava un regalo un po’ più importante dal partner.

Per ora da parte di entrambi non è stato fatto nessun annuncio. Poco dopo essere usciti dalla Casa, sono andati a convivere a Roma e inizialmente sembrava che tutto andasse a gonfie vele. Ma ora c’è qualcosa che non torna e ci si chiede anche se Micol sia stata vicina al compagno per questa operazione complicata.