Tavassi e Micol Incorvaia, è crisi? La verità dell’ex vippona

È passato ormai un anno da quando Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi hanno iniziato la loro storia d’amore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Nei nove mesi che sono seguiti alla fine del reality, la coppia si è sempre mostrata unita, tanto che l’ex vippona ha deciso di lasciare Milano per trasferirsi a casa di Edoardo a Roma. Tuttavia, ultimamente, i fan avrebbero notato degli strani movimenti tra i due. Questo perché, da diverse settimane, Micol si trova a Pordenone dalla sua famiglia. Inizialmente, Edoardo si è unito alla fidanzata per passare il Natale insieme a lei e i suoi familiari nella città del Friuli Venezia Giulia. Un soggiorno durato molto poco, dato che Tavassi è poi subito tornato a Roma, dove, invece, ha festeggiato l’anno nuovo insieme agli amici e alla storica ex fidanzata.

Com’è noto, il fratello di Guendalina ha una relazione molto stretta con entrambe le sue ex ragazze, Lucia (con la quale ha convissuto per anni) e l’attrice Diana Del Bufalo. Nonostante ciò, la scelta di accogliere il 2024 con Lucia anziché con Micol ha fatto storcere il naso a diversi seguaci degli “Incorvassi” (questo il nome dato dai fan alla coppia). Ad ogni modo, l’ex naufrago era poi tornato a parlare della fidanzata in una live Twitch, testimonianza che, in realtà, tra di loro non ci fosse alcun problema.

Proprio nel corso della diretta, Tavassi aveva però rivelato che Micol non sarebbe tornata dopo Capodanno come deciso inizialmente, bensì avrebbe ritardato la partenza di diversi giorni. Da lì, le voci di crisi si sono fatte sempre più insistenti. Il tutto è poi culminato ieri, 8 gennaio, quando Deianira Marzano ha pubblicato una storia riferendosi ad una presunta turbolenza in corso tra una coppia vip:

Pare che la coppia sia andata in crisi perché lei si aspettava un regalino più “importante” a Natale per suggellare il loro amore, che non è arrivato… ma lui non è proprio il tipo purtroppo per questo genere di cose e neanche fa uno sforzo. Pare che lei si lamenti che sembra un eterno bambinone e non al futuro.

Sebbene Deianira non abbia fatto nomi, in seguito alle sue dichiarazioni, in tanti sono giunti alla conclusione che stesse parlando proprio dell’Incorvaia e di Tavassi. Alla luce di tutto ciò, alcune ore fa Micol ha deciso d’intervenire direttamente sui suoi social per chiarire una volta per tutte la questione. L’ex vippona ha infatti pubblicato una serie di storie in cui rassicura i suoi fan e smentisce categoricamente la crisi con Edoardo. Ecco le sue parole: