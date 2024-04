Re Carlo, la verità sulle sue condizioni: arriva il comunicato ufficiale

E’ di appena un’ora fa il comunicato ufficiale arrivato direttamente da Buckingham Palace, che finalmente getta luce sulle reali condizioni di Carlo d’Inghilterra: starebbe meglio ed è pronto a tornare in pubblico. Ma vediamo cos’hanno detto nel dettaglio.

Questa mattina vi avevamo riportato delle notizie che presagivano tempi bui per il trono inglese: infatti si rincorrevano le indiscrezioni sullo stato di salute di Carlo, dato praticamente per spacciato secondo alcuni tabloid.

Funerali pronti, tutti i giornali e i telegiornali pronti a comunicare un peggioramento del cancro e si era parlato persino di una chiamata disperata di Carlo, non in veste di re, ma in veste di nonno, a Harry in cui lo pregava di portargli al più presto i nipotini Lilibeth e Archie, sicuro di non avere molto tempo per goderseli.

Per fortuna però, le cose sembrano stare meglio di come previsto.

Già nel pomeriggio, tutti i maggiori talk show avevano iniziato a speculare: da Myrta Merlino a Pomeriggio 5 c’era collegato il fidato inviato da Londra, Federico Gatti, che aveva annunciato un comunicato stampa in arrivo alle ore di 19 in cui si sarebbe saputo tutto su come sta davvero Carlo.

Myrta aveva provato ad incalzare il giornalista per farsi dare qualche indiscrezione, ma Gatti ha comunicato la presenza di un embargo che appunto sarebbe caduto alle 19 per evitare che si spargessero false voci. E neanche un minuto più tardi delle 19, con la puntualità britannica, Buckingham Palace ha vuotato il sacco.

Ecco cosa hanno detto:

Sua Maestà il Re tornerà a breve ai suoi impegni pubblici a seguito di un periodo in cui si è sottoposto a cure per il cancro diagnosticato recentemente.

Per segnare questa tappa, il Re e la Regina faranno visita ad un centro oncologico il prossimo Martedì, dove incontreranno specialisti e pazienti. Questa visita sarà la prima di un numero di incontri a cui Sua Maestà parteciperà nelle prossime settimane.

Inoltre, il Re e la Regina ospiteranno le Loro Maestà l’Imperatore e l’Imperatrice del Giappone per una visita di stato a Giugno, per richiesta del Governo di Sua Maestà.

Visto l’approssimarsi dell’anniversario dell’Incoronazione, le loro Maestà si dimostrano profondamente grati per la gentilezza e gli auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo nell’ultimo anno fatto di gioie e di sfide.