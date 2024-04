Re Carlo III non migliora: “Scenari terribili, piani funerale aggiornati”

La monarchia britannica sta vivendo uno dei suoi momenti peggiori. La strappo di Harry e Meghan, il cancro che ha colpito Kate Middleton e il tumore contro cui sta lottando Re Carlo III sono fattori che stanno mettendo a dura prova la corona. In particolare, a destare forte preoccupazione sono le condizioni del monarca 75enne. Secondo diversi insider, la sua salute è peggiorata vistosamente nelle ultime settimane e ci si starebbe preparando al peggio, con tanto di revisione dell’operazione Menai Bridge, ossia i piani del funerale del re in carica.

“Sta male ed è peggiorato”, spiegano alcune ‘talpe’ vicine alla Royal Family e citate da alcune prestigiose testate statunitensi. “Parlando della salute del monarca con alcuni suoi amici, abbiamo appreso che le cose non stanno andando bene”, afferma Tom Sykes del Daily Beast. Un amico del sovrano ha aggiunto che Carlo III “è determinato a sconfiggere il cancro e sta dando il massimo. Tutti rimangono ottimisti, ma sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere”.

Re Carlo III non starebbe rispondendo alle cure: ci si prepara a scenari “terribili”

Non si tratta di qualche indiscrezione isolata. Sono infatti diverse le fonti che si dicono vicine alle vicende della Royal Family a sostenere che il monarca non stia affatto bene. Page Six, il Daily Beast, il New York Post, il The Mirror, il The New Zealand Herald riferiscono di uno scenario allarmante in cui le condizioni del re avrebbero subito un “peggioramento”. In particolare Carlo III non starebbe rispondendo bene alle cure. TMZ, una delle testate americane più celebri e puntuali circa i retroscena di personaggi famosi, descrive un quadro da incubo: “Sembra che tutti si stiano preparando al peggio”. Anche Sky News Australia, a proposito della salute del monarca, ha parlato di scenari “terribili”.

A seminare ulteriori allarmi sono le apparizioni pubbliche del sovrano che si sono fatte sempre più rare. Lo scorso gennaio Carlo III ha subito un intervento chirurgico per un ingrossamento della prostata. Pochi giorni dopo è arrivato l’annuncio relativo al tumore: “Sua Maestà ha iniziato un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici”. E così è stato. Il monarca si fa vedere poco.

L’ultima volta in cui si è mostrato in buone condizioni è stato a Pasqua, a Windsor. E poi? E poi i ben informati di vicende dei Reali si dicono certi che il re stia male. “Non sta andando bene. Mi hanno detto chiaramente che sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere, la situazione è questa ed è brutto, ma è comunque la verità”, ha dichiarato Tom Sykes del Daily Beast.

Il New York Post ha approfondito la questione del Menai Bridge. Anche la testata della Grande Mela assicura che Carlo III non sta bene:

“Le condizioni di salute di Re Carlo stanno progressivamente peggiorando, portando i funzionari di Buckingham Palace ad aggiornare il piano per il suo funerale. Le fonti ci hanno spiegato che la situazione non è affatto buona. Naturalmente in questi giorni stanno esaminando ogni aspetto del Menai Bridge. Il funerale della Regina si è svolto in maniera perfetta, tutto è andato per il verso giusto, preciso come un orologio svizzero e ha fissato un livello elevato degli standard. Non è una cosa emotiva, è un lavoro, preso molto sul serio, e comprensibilmente nessuno ha intenzione di farsi cogliere impreparato”.

Cos’è l’operazione Menai Bridge e come viene studiata

L’operazione Menai Bridge, che prende il nome da un ponte sospeso che si trova in Galles, è il nome in codice del piano che viene attuato al momento della morte del monarca del Regno Unito. In particolare, il piano stabilisce tutti i dettagli da seguire dall’annuncio del decesso fino alla fine dei riti ufficiali relativi alla dipartita.