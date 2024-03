Re Carlo riappare in pubblico a Pasqua: Kate e William assenti

Dopo un lungo periodo lontano dalle luci dei riflettori, Re Carlo è apparso in pubblico in occasione dell’annuale messa di Pasqua tenutasi alla cappella di St. George, a Windsor, questa mattina di domenica 31 marzo. Si tratta della prima apparizione pubblica per il sovrano dopo la diagnosi di cancro comunicata lo scorso 5 febbraio. L’annuncio è arrivato a seguito dell’operazione chirurgica alla prostata alla quale si è sottoposta lo scorso gennaio.

Nella nota diffusa da Buckingham Palace, non sono stati dati particolari dettagli sul tumore, svelando solamente che il Re aveva già iniziato le cure necessarie e che avrebbe continuato a svolgere gli affari di Stato e le pratiche ufficiali. Ebbene, oggi, domenica 31 marzo, Carlo si è mostrato sorridente e di buon umore al fianco della moglie, la Regina Camilla. Tuttavia, a differenza degli scorsi anni, il Re è arrivato direttamente in Bentley e non con la tradizionale passeggiata dal castello fino alla cappella. Probabilmente, il percorso è stato evitato per non affaticarsi, considerando la terapia oncologica alla quale si sta sottoponendo.

Nella chiesa di St. George, erano presenti anche tutti i fratelli di Carlo, ovvero gli altri tre figli della defunta Regina Elisabetta: la principessa Anna con il viceammiraglio Sir Timothy Laurence, il principe Edward con la moglie Sophie e il principe Andrea con Sarah Ferguson, duchessa di York. Durante la messa, il Re si è seduto lontano dal resto della famiglia, avendo al suo fianco solo la moglie. Essendo immunodepresso per le terapie anti – tumorali, il Sovrano deve ovviamente cercare di non prendere nessuna infezione.

Principe William e Kate Middleton assenti alla Messa Pasquale

Non si sono presentati, invece, il principe William e la moglie Kate Middleton. Dopo l’annuncio del tumore della principessa del Galles, la coppia ha preferito trascorrere le festività pasquali lontano dai rifletto, godendosi dei giorni in solitaria insieme ai figli George, Charlotte e Luis. La scorsa settimana, tutta la famiglia è partita in direzione Anmer Hall, la tenuta nella contea di Norfolk, così da far riposare Kate e permetterle di proseguire le cure in tranquillità e circondata dai suoi più grandi affetti.