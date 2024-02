Re Carlo ha un cancro: la reazione immediata del principe Harry

Re Carlo III è stato diagnosticato con una forma di cancro. Lo ha comunicato poco fa Buckingham Palace con una nota ufficiale, in cui si legge che è stato lo stesso Re a voler diffondere la notizia, per evitare speculazioni sulle future mancate uscite pubbliche. Nell’annuncio, infatti, viene spiegato che il sovrano rimanderà tutti gli impegni pubblici durante il trattamento e le cure necessarie per la malattia, che ha già iniziato a Londra. Solo alcuni giorni fa, Carlo era stato ricoverato per un ingrossamento benigno della prostata, sottoponendosi a un’operazione chirurgica programmata. A seguito dell’intervento è stato dimesso dalla London Clinic e lunedì è tornato a Londra da Sandringham, nel Norfolk.

Durante il ricovero, però, i medici hanno rivelato un altro problema. Sono stati proprio gli esami fatti durante i suoi giorni in ospedale a far scoprire il tumore. Tuttavia, Buckingham Palace ha specificato che il cancro non sarebbe collegato ai problemi alla prostata, senza però aggiungere altri dettagli riguardo l’origine della malattia. Sebbene Re Carlo non sarà presente ad eventi di pubblico interesse, continuerà comunque a svolgere gli affari di Stato e le pratiche ufficiali. L’ultima apparizione del sovrano risale alla scorsa domenica, quando ha salutato la folla durante una funzione religiosa a Sandringham. Ecco il comunicato ufficiale di Buckingham Palace:

Durante il recente intervento ospedaliero del re per un ingrossamento benigno della prostata, è stata notata un’altra questione di preoccupazione. Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di cancro. Sua maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici. Durante questo periodo Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali come di consueto. Il Re è grato alla sua équipe medica per il loro rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. Rimane totalmente positivo riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile.

Stando a quanto riportato dalla Casa Reale, il Re è molto fiducioso nelle cure e spera di poter tornare presto a lavoro. Dunque, chi lo sostituirà ora negli incarichi pubblici? Nel contesto britannico, esiste una disposizione costituzionale che entra in vigore quando il sovrano non è in condizione di adempiere ai suoi doveri ufficiali. In tali situazioni, è possibile designare dei “Consiglieri di Stato” che possono prendere il suo posto. Tra i potenziali candidati a questo ruolo vi sono la moglie del Re, Camilla, il principe William, la principessa Anna e il principe Edoardo. Gli unici esclusi rimangono ovviamente il principe Harry e il principe Andrea.

Nonostante ciò, Harry approderà comunque nel Regno Unito i prossimi giorni. La BBC ha svelato che il secondogenito di Lady Diana ha già parlato con il padre della sua diagnosi e prenderà presto un volo per l’Inghilterra per vederlo e stargli vicino in questa difficile situazione. D’altro canto, il principe William, dopo i recenti problemi di salute della moglie Kate Middleton, ha annunciato che tornerà agli impegni pubblici proprio questa settimana.