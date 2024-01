Kate Middleton dimessa: malattia delicata e lunga convalescenza

Dopo 13 giorni di ricovero, Kate Middleton, moglie dell’erede al trono britannico William, ha lasciato la London Clinic. Nell’ospedale era giunta quasi due settimane fa. Ed lì che ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento chirurgico all’addome. Cosa succede adesso? Ora dovrà trascorrere circa tre mesi di convalescenza a riposo nell’Adelaide Cottage dove abita con la famiglia.

“Sta facendo progressi”, ha riferito una nota ufficiale di Kensington Palace. Sempre alla London Clinic è ricoverato da tre giorni anche Re Carlo III. Il sovrano, nel fine settimana, si è sottoposto a un’operazione di routine alla prostata. Nessuna complicazione dopo l’intervento che è andato bene.

Questo il comunicato integrale e ufficiale fornito da Kensington Palace sulle condizioni di Kate Middleton:

“La Principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero dall’intervento. Sta facendo buoni progressi. Il Principe e la Principessa desiderano ringraziare enormemente l’intero team della London Clinic, in particolare il personale infermieristico dedicato, per le cure che hanno fornito. La famiglia Wales continua a essere grata per gli auguri che ha ricevuto da tutto il mondo”.

Resta il mistero sulle cause del ricovero e per quale problema sia stata operata. Inoltre c’è attesa di sapere quando Kate potrà tornare a svolgere le proprie funzioni pubbliche e istituzionali. I media britannici hanno riferito che la Middleton tornerà agli impegni di Palazzo quando il parere dei medici sarà positivo.

La malattia di Kate Middleton: cosa si sa

Come poc’anzi accennato, la Royal Family non ha diffuso i dettagli relativi al motivo del ricovero e dell’operazione affrontata dalla principessa. Gli esperti d’oltremanica hanno individuato quattro possibili malattie dalle quali potrebbe essere stata colpita Kate.

Secondo alcuni avrebbe subito un intervento di isterectomia, forse per via dei postumi delle tre gravidanze sostenute. Kensington Palace inizialmente ha parlato di operazione programmata. Per molti, però, tale comunicazione non corrisponde alla verità. Sarebbe stata diffusa soltanto per non fare aumentare l’allarmismo e per tentare di placare la curiosità sulle condizioni di salute della principessa.

Un’altra tesi tra le più accreditate è quella che dice che la Middleton abbia avuto a che fare con la diverticolite e che tale malattia abbia richiesto un intervento urgente e delicato. Alcuni media hanno poi riferito che ci sarebbe la possibilità che Kate sia stata curata per dei calcoli o delle ulcere. Si esclude invece che la futura regina abbia un tumore. Questo almeno è ciò che ha riportato la BBC.