Grande Fratello Vip, Eleonora Giorgi eliminata? Bufera sulla concorrente

Eleonora Giorgi VS Benedetta Mazza al Gf Vip, Twitter reagisce così

La permanenza di Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip potrebbe essere messa in discussione da quanto detto dalla concorrente nelle ultime ore. Non che la produzione sia intenzionata a squalificarla ma è palese che abbia esagerato nei confronti di Benedetta Mazza. Se ne sta parlando da un po’ di giorni, e voi fan della trasmissione lo saprete senza ombra di dubbio: la Giorgi ha usato delle parole piuttosto offensive nei confronti di Benedetta, tant’è che su Twitter è scoppiata una bufera che potrebbe travolgerla questo lunedì. Se infatti finora eravamo piuttosto sicuri che sarebbe uscito uno tra Ivan Cattaneo ed Enrico Silvestrin, adesso non abbiamo più tale certezza: le parole di Eleonora non sono piaciute proprio a nessuno, soprattutto perché Benedetta è molto più giovane di lei e certi atteggiamenti sono stati totalmente fuori luogo.

Grande Fratello Vip, le parole di Eleonora Giorgi che non sono piaciute

I commenti contro la concorrente stanno crescendo a dismisura nelle ultime ore. C’è chi pensa che alla Giorgi la Mazza non piaccia perché è troppo vicina a Stefano Sala (vi abbiamo parlato qui del passato tra questi ultimi). C’è chi invece non si interessa affatto dei motivi per i quali la Giorgi ha detto certe cose e si limita a commentare negativamente quanto accaduto. Le posizioni insomma sono diverse e siamo convinti che al Grande Fratello Vip questa cosa non sfuggirà affatto, soprattutto se pensate che questa polemica potrebbe attirare l’attenzione di più telespettatori. Date un’occhiata a qualche tweet per rendervi conto di cosa sta succedendo in rete:

Eleonora Giorgi: “Benedetta (Mazza) c’ha il cu***e, ma proprio enorme, perché non si cura?”. Sarà forse la gelosia che ha portato una donna di 65 anni a dire questo? Non a caso Benedetta è molto vicina a Stefano, che alla Giorgi piace da morire. #GFvip — Startrash_ (@Startrash2) 14 ottobre 2018

Eleonora Giorgi, te lo dico subito senza peli sulla lingua: Benedetta sarà priva di concetti e poche parole ma ha una educazione che lei può solo sognare. Benedetta Mazza le può solo fare bene come lo yogurt Activia, purificati. #GFVIP — Il ReTwITTaToRe (@_REtwittatore_) 11 ottobre 2018

Leggo che Eleonora Giorgi ha dato della “cicciona” / “patata bollita” a Benedetta Mazza e trovo ciò DISGUSTOSO. A parte il fatto che tra donne ci dovrebbe essere solidarietà, ma questo è BODY SHAMING. Offendere una persona per l’aspetto fisico è da meschini e ignoranti. #GFVIP — Gabriele (@gabriele1991) 9 ottobre 2018

Come reagirà Eleonora Giorgi?

Avete visto insomma che i commenti di Twitter sono tutt’altro che lusinghieri nei confronti della Giorgi che però siamo sicuri saprà spiegarsi in diretta. Anche se molti l’hanno criticata per il suo fare buonista, la concorrente ha un carattere molto cordiale e giocherellone, si è data completamente alla casa e non si è risparmiata. Può darsi quindi che la convivenza coi ragazzi le abbia fatto perdere quei filtri che invece avrebbe dovuto attivare nei riguardi della Mazza. Non sappiamo cosa succederà lunedì in diretta, e giovedì pure, visto il cambio di programmazione; speriamo tuttavia che la Giorgi si sappia spiegare e sia in grado di mettere fine a questa polemica con un bel sorriso. Prima che sia il pubblico a farlo eliminandola col televoto.