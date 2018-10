Grande Fratello Vip, è lite nella notte: i concorrenti l’uno contro l’altro

Al Grande Fratello Vip 2018 i concorrenti l’uno contro l’altro nella notte

Il Gf Vip ha tentato di animare la situazione mettendo i concorrenti l’uno contro l’altro nella notte. La lite è stata cercata dalla produzione ma in modo geniale, perché ha chiesto ai concorrenti di dare tre critiche ad altrettanti concorrenti e le ha fatte poi leggere in modo anonimo. Chi è stato criticato quindi non sa ancora da chi. Probabilmente nei prossimi giorni salteranno fuori i responsabili, ma per ora gli ordini dall’alto sono precisi. Devono mantenere l’anonimato per ricevere un premio, altrimenti verranno puniti. I giudizi non sono stati molto pesanti, tutto sommato, ma alcuni se la sono presa particolarmente. Ivan Cattaneo per esempio, mentre Eleonora Giorgi ha ricevuto le critiche peggiori a nostro avviso. Va detto che il Grande Fratello Vip ha selezionato i messaggi e non ha riproposto tutti quelli che sono stati scritti in confessionale.

Critiche pesanti a Eleonora Giorgi, Lory Del Santo e Ivan Cattaneo

I concorrenti riuniti intorno al tavolo si sono alzati in piedi a turno e hanno letto le critiche ricevute. Molti hanno ricevuto sportivamente la critica perché costruttiva. Alla Giorgi invece è stato detto di smetterla di lamentarsi sempre, che è una finta buona e che punzecchia con cattiveria per poi fare la buona. L’attrice non l’ha mandata giù, si è giustificata parecchio sostenendo di non essere affatto cattiva. A sostegno della sua tesi ha affermato: “Sappiate che due miei commenti non li ho ritrovati quindi evidentemente non trovano cattiveria neanche se mi concentro”. Ivan non ha gradito un commento su di lui reputandolo molto cattivo. Gli è stato detto di avere molte vite da raccontare fa sempre “la lattina attaccata alla macchina degli sposi”. A parer nostro, il riferimento era al suo stare sempre il terzo incomodo tra Francesco e Giulia, che pare si siano baciati. Lui continua a interrogarsi sul significato e va alla ricerca dell’autore perché pensa sia stata una cosa detta per ferirlo. Anche a Lory non sono state rivolte belle parole: “Sei enigmatica e il tuo sguardo non è cristallino, sei osservatrice, il tuo sguardo non mi convince”. Lei ci ha scherzato su, per fortuna.

Gf Vip 2018, i concorrenti l’uno contro l’altro: la notte della verità

Anche Martina Hamdy non ha reagito bene alla critica ricevuta. Le è stato detto di lasciarsi andare col mondo maschile. Avrebbe preferito si fossero fermati al “lasciati andare” anche perché è fidanzata. Inoltre, ha pensato si sia trattato di una battuta di poco valore e non lo ha gradito. Avrebbe preferito una critica costruttiva insomma. Una cosa scritta a Fabio Basile ha provocato la reazione di Francesco Monte. Al judoka è stato chiesto di guardarsi meno allo specchio. Lui ci ha riso su e ha detto “Mi piaccio, quindi mi guardo”. A gioco concluso però Francesco ha osservato: “Ma la persona che ha scritto a Fabio che si guarda sempre allo specchio, sa cosa ha passato da piccolo che adesso gli piace guardarsi allo specchio?”. Una osservazione scaturita anche dal suo passato difficile probabilmente. Questi giudizi metterà i concorrenti l’uno contro l’altro nella notte e anche domani? Al Grande Fratello Vip dovranno inventarsi ben altro, comunque, per scatenare dinamiche in grado di intrattenere il pubblico.