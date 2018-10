Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo: “Nessun uomo avrebbe sopportato tutto”

Marco Cucolo e Lory Del Santo fidanzati innamorati

Un inizio di puntata ricco di emozioni per Lory Del Santo che al Grande Fratello Vip ha incontrato il suo fidanzato Marco Cucolo. I due non si vedevano da un po’ di tempo e ci sono sembrati piuttosto emozionati, lui soprattutto, visto che Lory non sembra essere un tipo molto emotivo. Entrato al Gf Vip con tutti freezati, Marco si è rivolto alla regista con parole di ammirazione. “Mi stai piacendo molto – queste le sue parole – e questo fatto che tu abbia provato a rimetterti in gioco è stata per me una grandissima vittoria. Qualora tu dovessi continuare a restare qui, mi auguro che possa far risplendere la tua luce perché io veramente ne ho tanto bisogno”. Parole di un ragazzo innamorato insomma che sta cercando di fare il possibile per aiutare la sua compagna in un momento così difficile.

La storia tra Lory Del Santo e Marco Cucolo: la forza dell’amore in un momento difficile

La settimana di Lory Del Santo è stata piuttosto densa, visto che ha dovuto anche lei tracciare il percorso della sua vita come ha fatto Eleonora Giorgi parlando del suo difficile passato con la droga. Lory ha raccontato che ciò che la spinge ad andare avanti è la sua grande forza di dimenticare. Cosa che avrà conquistato sicuramente il suo Marco che in puntata l’ha rassicurata sul fatto che a casa va tutto bene. “Dovete sapere – ha detto Lory Del Santo dopo essere stata sfreezata – che lui mi è stato vicino in questi due mesi, è stato pazzesco. Non so come ha fatto a superare. Nessun uomo avrebbe potuto sopportare delle cose così drammatiche”. “Un uomo più grande – ha poi concluso Signorini – non avrebbe mostrato la stessa intelligenza”.

Anticipazioni sul Grande Fratello Vip: cosa vedremo nelle prossime puntate

Continua a darci emozioni insomma il Gf Vip, e giovedì ne vedremo davvero delle belle, visto che si saprà tutta la verità su Silvia Provvedi e Fabrizio Corona: quest’ultimo infatti entrerà nella casa per avere un confronto con la Donatella. E non è finita qui: bisognerà vedere se Ilary sarà sostituita da Barbara d’Urso e soprattutto dovremo capirci qualcosa di più su Stefano Sala e Benedetta Mazza, Jane Alexander ed Elia Fongaro. Ce ne sono tante insomma di cose su cui indagare e spettegolare: voi continuate a seguirci perché non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!