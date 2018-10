Silvia Provvedi perdona Fabrizio Corona? La risposta che spiazza al Gf Vip

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, pace al Grande Fratello Vip?

Silvia Provvedi perdona Fabrizio Corona al Gf Vip 2018? Ha detto una frase che ha spiazzato. Se fino a qualche giorno fa, sembrava realmente intenzionata a mettere una pietra sul suo passato, ora potrebbe cambiare idea sul suo ex fidanzato. Nel caso dovesse chiederle scusa. Abbiamo visto a più riprese la rabbia di Silvia nei confronti di Corona ed eravamo pronti a scommettere che per lei, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 3, sarebbe stato un capitolo chiuso. E invece la bruna delle Donatella ha sorpreso, lasciandosi andare a una dichiarazione che farà tanto chiacchierare.

Gf Vip, Silvia Provvedi stupisce con l’ultima dichiarazione su Corona

In giardino, assieme ad alcuni dei suoi amici, ha fatto ben intendere che potrebbe anche perdonare Fabrizio Corona. Non sarà facile farlo ma, con le parole giuste, potrebbe accettare le sue scuse. Alla domanda diretta se potrebbe cambiare idea sul suo conto, lei ha risposto: “Non lo so”. Non più un “no” secco come le scorse volte. Questa sera ci sarà il confronto fra Silvia e Corona (abbiamo scoperto degli importanti retroscena su questa coppia) e finalmente sapremo come andrà a finire tra i due. Dobbiamo aspettarci un colpo di scena?

Anticipazioni Gf Vip 2018: sorprese per Silvia, Francesco ed Elia

Silvia Provvedi ha ammesso cosa le piaceva di Fabrizio Corona: “Aveva delle qualità e una sensibilità estrema. Quello che ci raccontavamo e quello che eravamo noi era speciale”. Chissà se continuerà a crederlo durante la puntata di giovedì 25 ottobre 2018. Questa sera verrà approfondito anche l’argomento Monte-Salemi, soprattutto dopo che Francesco ha parlato del bacio. Cos’altro non mancheranno? Ah, verranno passati in rassegna tutti i momenti più dolci di Elia e Jane (anche il passo importante compiuto insieme).