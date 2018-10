Ivan Cattaneo fidanzato, confessione nella notte: “Storia da 5 anni, lui ha la ragazza”

La vita privata di Ivan Cattaneo: la confessione a Silvia e Martina sul fidanzato

Se non esistesse bisognerebbe inventarlo. Almeno per il Gf Vip. Ivan Cattaneo sta infatti animando la casa non solo con il suo fare a volte eccessivo ma anche con delle dichiarazioni che non passano mai inosservate. Nella notte tra il 21 e il 22 ottobre ad esempio ha detto di avere in segreto un fidanzato: Ivan Cattaneo? Sì, proprio lui, il concorrente che nella casa sembrava attrattissimo da Elia Fongaro e single da un bel pezzo. Ivan ha svelato tutto a Martina e Silvia che gli hanno fatto parecchie domande: all’inizio era piuttosto restio; poi invece si è lasciato andare raccontando loro la verità. Vediamo cos’è successo.

Ivan Cattaneo fidanzato? Il racconto nella notte

Cattaneo ha spiegato che ha un linguaggio in codice per parlare con il suo compagno: se indossa la maschera con il gatto vuol dire che è felice, se indossa quella col gufo invece vuol dire che sta male. E non è finita qui: Ivan ha anche raccontato che quando si tocca il mento significa che sta comunicando di volergli bene. Un amore grandissimo, verrebbe da dire, se ha resistito ben cinque anni. Il punto è che non si tratta proprio di una storia standard. Non una di quelle a cui ci ha abituato Francesco Monte e su cui si è molto parlato proprio recentemente.

Chi è il fidanzato di Ivan Cattaneo? Un segreto taciuto per 5 anni

La vita privata di Ivan infatti si distingue per un piccolo ma importante dettaglio: il ragazzo con cui sta è fidanzato con una ragazza. “Ha anche la ragazza” – ha detto a un certo punto a Martina -. “Però l’ha lasciata”, ha poi farfugliato. Non siamo riusciti ancora a capire insomma se il ragazzo di Ivan è ancora fidanzato o se invece lo è stato mentre stava con Ivan e ora non lo è più. Ivan ha anche raccontato comunque che fosse per lui lo direbbe senza problemi. Finora invece non ne ha parlato neanche in confessionale perché il suo ragazzo non vuole che si sappia. Dite che riuscirà a mantenere il segreto fino alla fine del Gf Vip? Tutti ci siamo interessati alla seconda puntata del giovedì e alla possibile sostituzione di Ilary Blasi, alla frecciatina di Francesco Monte a Mario Ermito, all’ennesima litigata tra i concorrenti a causa di qualche “parola” di troppo e a molto altro ancora. Nessuno di noi però si era fermato a pensare alla vita privata di Cattaneo: staremo a vedere cosa dirà lunedì!