Gf Vip, concorrenti l’uno contro l’altro: Elia, Ivan e la Marchesa presi di mira

Concorrenti Gf Vip l’uno contro l’altro: il gioco dei bigliettini fa ancora vittime

Ancora una volta il Gf Vip miete vittime, e lo fa sempre con il classico gioco dei bigliettini mettendo i concorrenti l’uno contro l’altro. Al momento i ragazzi non hanno ancora discusso accesamente ma è probabile che lo facciano, visto che alcuni hanno ricevuto una valanga di critiche. Parliamo soprattutto della Marchesa, di Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro che sono stati chiamati talvolta furbi talaltra inutili o falsi. L’unico che si è fatto un po’ sentire è stato Elia parlando con Jane: dopo la fine del gioco infatti il ragazzo le ha detto che è “buffo vedere la pochezza delle persone”. Jane gli ha fatto notare come non fosse il caso di arrabbiarsi e lui si è un po’ calmato: si tratta sicuramente però di calma apparente. Ma vediamo un po’ il contenuto dei bigliettini più cattivi e interessanti.

Gf Vip, tutti contro Ivan e la Marchesa: critiche pesanti contro i due concorrenti

A Jane hanno dato della furba perché non prende mai posizione, a Giulia Salemi hanno dato dell’inutile perché “non riesce a far scattare il bacio con Francesco Monte”. Per alcuni anche la Marchesa è inutile “perché può avere difficoltà con i lavori di casa”, è falsa “perché ci è o ci fa, non è reale”, è furba “perché è sempre in scena” ed è velenosa “perché è la più viperina”. Qualche riferimento a quanto accaduto recentemente? Forse sì. E che dire di Ivan? “Il più velenoso è Ivan – c’era scritto nel primo bigliettino – perché ama mettere il dito nella piaga e ci riesce molto bene”. “E ne sono orgoglioso”, ha risposto. “Fa il doppio gioco”, un altro bigliettino. “Crea attriti involontariamente”, “Ama tutti e nessuno, ed è come una libellula”, “Tende a distorcere delle cose oggettivamente chiare, interpretate a suo modo”, e via dicendo: tutte critiche pesantissime a cui lui apparentemente ha risposto con ironia.

Gf Vip, i bigliettini misteriosi che scatenano il gossip

Scriviamo apparentemente perché poi non ha fatto altro che giustificarsi dicendo “Nella vita fuori non faccio queste cose. Secondo te al Gf vogliono delle cose lesse? Sennò mi annoio. Si tratta di un gioco che io faccio, non intrigo per far ammazzare le persone. Sennò sai la noia”. Diciamo che la lingua batte dove il dente duole, e lo vedrete molto presto. Ad ogni modo ce ne sono stati altri di bigliettini interessanti. Qualcuno ad esempio si è complimentato con Giulia Provvedi perché è “mezza matta e f*ca”, e questo ha fatto scoppiare il gossip. Qualcun altro invece si è complimentato con Stefano Sala perché “ha modificato il suo rapporto con Benedetta per la sua vita fuori”: cosa che lo ha mandato in crisi perché lui, a sua detta, non ha modificato nulla. Certo, di qualcosa dovrà giustificarsi con la sua lei quando uscirà. Il gioco è terminato con Elia: tre “inutile” su quattro bigliettini in cui gli si dice che non contribuisce in casa, si lamenta soltanto e si estranea dal gruppo. E siamo solo a inizio giornata!