Mario Ermito attaccato da Francesco Monte? L’attore snobba le critiche

Mario Ermito e Francesco Monte, pettegolezzi al Grande Fratello Vip

Pare che i pettegolezzi sul rapporto non proprio idilliaco tra Francesco Monte e Mario Ermito non fossero proprio campati per aria. Stando a quanto apprendiamo dal popolo di Twitter infatti pare che il concorrente del Grande Fratello Vip non nutra particolare simpatia per l’amatissimo concorrente di Tale Quale Show, che nell’ultima puntata – come ben sapete – ha visto trionfare la fantastica esibizione di Vladimir Luxuria/Ivan Cattaneo. Tutto va preso con le pinze, chiaramente, perché da telespettatori molte cose possono essere travisate e magari i due semplicemente si ignorano. Fatto sta che al Gf Vip Francesco avrebbe detto delle cose che non sono piaciute per niente ai fan di Mario Ermito e non solo. Di cosa parliamo esattamente? Ve lo diciamo subito.

Francesco Monte e Mario Ermito, il popolo di Twitter mormora

Basta dare un’occhiata al tweet che trovate alla fine di questo paragrafo: pare che i dissapori tra i due attori dipendano proprio da ragioni lavorative. Non possiamo dirvi nulla sulle dinamiche di cui parla l’utente Twitter in questione, uno di quelli che ha sentito Francesco parlare al Grande Fratello Vip: che Ermito faccia Tale Quale Show e che Monte abbia fatto Furore e che lo stesso Ermito abbia fatto Il Bello delle Donne è però sotto agli occhi di tutti. Così com’è noto il fatto che Francesco Monte era in lizza per Tale Quale Show prima che gli subentrasse (a meno che non fossero stati scelti entrambi) Mario.

Frecciatine di Monte a Mario Ermito che ora fa #Taleequaleshow al posto suo che Francesco ha preso il ruolo a Furore al suo posto che poi Monte doveva fare #Ilbellodelledonne ma poi l’ha fatto Ermito che al mercato del prendi quello no prendi quell’altro mio padre comprò #gfvip — MANUELREALOFF1 (@manuelrealoff1) October 20, 2018

Mario Ermito snobba la polemica, intanto al Gf Vip…

Al momento non c’è niente di certo se non che Mario Ermito, che peraltro somiglia moltissimo a Francesco almeno fisicamente, non ha risposto alle frecciatine del gieffino, recentemente scoppiato in lacrime per la sua ex Cecilia Rodriguez. Risponderà, dite? Chissà. Intanto al Gf Vip sta succedendo di tutto: i concorrenti se ne son dette di tutti i colori proprio nelle ultime ore, nuovi VIP entreranno nella casa e non è ancora chiaro se Ilary Blasi sarà sostituita nella puntata di giovedì. Cose più interessanti insomma dei presunti dissapori tra Francesco Monte e Mario Ermito su cui però non potevamo tacere. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!