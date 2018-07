Francesco Monte: i retroscena della mancata partecipazione a Tale e quale show

Francesco Monte scartato da Tale e quale show o è stato lui a tirarsi indietro? Nuovi dettagli sui casting fanno luce sulla mancata partecipazione

La partecipazione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip sembrerebbe stare diventando oggi sempre più concreta ma, per capire il perché, dobbiamo prima fare un passo indietro e parlare del suo provino per Tale e quale show. Stando a quanto riportato dal TvBlog, infatti, pare che l’ex tronista e naufrago dell’Isola dei Famosi abbia davvero provato a partecipare al programma Rai condotto da Carlo Conti. La mancata partecipazione al programma, però, non sarebbe da attribuire alla performance poco convincente ai casting. Secondo i retroscena pubblicati da Blogo, infatti, sarebbe stato proprio l’ex volto noto di Uomini e Donne a tirarsi indietro e a far sapere alla produzione di non essere interessato a partecipare. Forse perché un’altra proposta più allettante gli è stata messa sul tavolo delle trattative? Magari proprio quella del Grande Fratello Vip?

Francesco Monte rinuncia a Tale e quale show per il Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

L’ipotesi avanzata da TvBlog, alla luce di quanto emerso nelle ultime ore, non sembrerebbe essere poi così sbagliata. Ieri in fondo, quando la notizia di Francesco Monte al Grande Fratello Vip ha fatto il giro del web, nessuno si è prodigato a smentirla, né l’ex tronista né chi per lui ne fa le veci. Secondo Blogo, inoltre, a confermare la tesi del rifiuto di Monte a Tale a quale show sarebbero anche le ultime dichiarazione di Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo, nello specifico, sull’ex di Cecilia Rodriguez aveva scritto: “Nella sua testa deve entrare un concetto ben chiaro: Cosa voglio fare da grande?”. Una frase questa che potrebbe benissimo riferirsi a Francesco e al suo ritiro dalla show di Rai 1.

Francesco Monte prossimo concorrente del Grande Fratello Vip: un nuovo reality per l’ex tronista di Uomini e Donne

Pensandoci bene, però, il dietrofront di Francesco Monte dopo il provino per Tale e quale show, più che dalla confusione, potrebbe essere stato dettato oggi da altro, magari un nuovo progetto televisivo e, perché no, forse proprio il Grande Fratello Vip.