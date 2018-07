Grande Fratello Vip: fuori Brooke di Beautiful, arriva Francesco Monte

Grande Fratello Vip, Brooke di Beautiful non ci sarà: tra i nomi dei possibili concorrenti salta fuori quello di Francesco Monte

Continua il toto-nomi sui possibili partecipanti alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Insieme alle prime indiscrezioni, però, oggi sono arrivate anche le prime smentite. In questo caso, infatti, a prendere la parola è stata proprio l’attrice Katherine Kelly Lang, ovvero la celebre Brooke Logan di Beautiful. È vero che farà parte del cast dei concorrenti della prossima edizione del GF Vip? Ebbene, stando ad un’intervista rilasciata da quest’ultima al settimanale DiPiù Tv, la sua partecipazione al reality per ora è esclusa. Il Grande Fratello dunque, come ha fatto sapere lei, non rientra tra i suoi progetti lavorativi futuri. Allora su chi è che ha messo gli occhi Mediaset? Stando ad alcune voci pare che Francesco Monte potrebbe presto fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip: Francesco Monte tra i concorrenti del reality? L’indiscrezione

La notizia di Francesco Monte al Grande Fratello Vip è stata pubblicata oggi dal sito 361magazine.com. La sua partecipazione, pur non essendo stata ancora né confermata né smentita dallo staff del programma o dal diretto interessato, sembrerebbe interessare alla rete soprattutto per una questione di share. È innegabile infatti che, soprattutto dopo la fine della storia con Cecilia Rodriguez e lo scandalo canna-gate all’Isola, il nome dell’ex tronista continui oggi ad attirare molto l’attenzione del pubblico.

Grande Fratello Vip: tutti i possibili concorrenti della prossima edizione

In queste settimane tanto si è detto e scritto sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci, Ron Moss (Ridge di Beautiful) e Manuela Arcuri in coppia con suo fratello sono stati solo alcuni dei nomi saltati fuori di recente. Al momento, però, sulla rosa ufficiale dei candidati che prenderanno parte al reality pare sia tutto da discutere. Per saperne di più, quindi, non ci resta che aspettare.