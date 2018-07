Grande Fratello Vip, arriva Ridge di Beautiful: anche Ronn Moss nel cast

Cast Grande Fratello Vip: c’è anche Ronn Moss, Ridge di Beautiful

Continua il toto-nomi circa i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo il settimanale Vero nella Casa di Cinecittà potrebbe entrare anche Ronn Moss, il famoso Ridge di Beautiful. L’attore, che ha lasciato la soap nel 2013, è spesso in Italia per eventi e vacanze e gli autori del reality show sarebbero pronti a coinvolgerlo nel programma di Canale 5. Per l’americano si tratterebbe della seconda occasione in una trasmissione Made in Italy: qualche anno fa ha partecipato a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. “Tra i corridoi di Mediaset circola sempre più insistentemente il nome di Ronn Moss tra i concorrenti del Grande Fratello”, si legge sulla popolare rivista. Sarà vero? Tra l’altro Moss non è l’unico attore di Beautiful che la produzione sta vagliando. A quanto pare è in lizza per partecipare al gioco pure Katherine Kelly Lang, la mitica Brooke Logan. Chi tra Brooke e Ridge diventerà a tutti gli effetti un gieffino?

Tutti i nomi dei probabili concorrenti del Grande Fratello Vip

Chi saranno i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip? Chi prenderà il posto di Cristiano Malgioglio, Daniele Bossari e Cecilia Rodriguez? Al momento mancano le conferme ma si parla di: Manuela Arcuri e il fratello Sergio, Claudia Galanti, Francesco Monte, Elisabetta Gregoraci, Sara Tommasi, Alex Belli, Gustavo Rodriguez (padre di Belen), Cristina Plevani, Lucas Peracchi, Donatella Rettore. Non ci sarà invece Giovanni Ciacci: il costumista ha rifiutato la proposta di Mediaset per restare a Detto Fatto, accanto alla nuova conduttrice Bianca Guaccero.

Ilary Blasi torna in autunno al Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre, subito dopo la prima edizione di Temptation Island Vip. Confermati alla conduzione Ilary Blasi e Alfonso Signorini.