Francesco Monte contestato per la differenza Nord-Sud: è polemica dopo il Gf Vip

Accuse a Francesco Monte al Gf Vip, il concorrente si difende

Sapevamo che l’argomento sarebbe stato affrontato al Gf Vip e infatti il bacio tra Giulia e Martina è stato al centro della puntata verso la mezzanotte. Appena è stato mandato in onda l’RVM riassuntivo, Signorini è subito intervenuto per fare le precisazioni che tutti si aspettavano: anche se “è giusto che ognuno sia libero di pensarla come vuole”, “decontestualizzata, una perplessità di questo genere può generare ben altri problemi”. Queste le parole rivolte a Francesco Monte che si è subito difeso: “Convivo e vivo con tanti amici omosessuali”.

La polemica di Alessandro Cecchi Paone: “Due donne che si baciano non fanno schifo”

“Ero certo – ha risposto Signorini – che questo era il tuo pensiero. Quello che invece è sbagliatissimo è fare questa differenza di pensiero tra Nord e Sud perché ci sono dei meridionali che hanno una personalità apertissima. Ne sa qualche cosa Cattaneo che ha vissuto a Bergamo che ha dovuto convivere dei pregiudizi che sono ben peggiori della Magna Grecia”. A Monte insomma hanno contestato questa differenza, piuttosto fastidiosa, che ha fatto tra Nord e Sud. “A Milano – ha poi continuato Monte che ha continuato a giustificarsi anche alla fine della diretta – c’è un’apertura diversa rispetto ad altre cose ma non è una discriminazione”. “Due donne che si baciano non fanno schifo”, ha ribadito Alessandro Cecchi Paone che questa sera ne ha avute un po’ per tutti. “Era riferito – si è giustificato così Francesco – a una persona che mostra interesse verso di me. Evitare questo mi sarebbe piaciuto…”. Insomma tutte le accuse emerse in settimana erano infondate, anche se – bisogna dirlo – il discorso di Francesco era facilmente fraintendibile. Avremmo preferito che toni così pacati fossero stati usati anche con Elia che è stato eliminato, a nostro avviso, per le eccessive accuse che gli son state mosse.

Francesco Monte contestato, la polemica su Nord e Sud non si placa

Continua intanto la storia d’amore tra Francesco e Giulia: il loro ultimo avvicinamento ha fatto molto chiacchierare, molto di più di altri bei momenti andati in onda (ad esempio quelli che hanno visto protagonista Lory Del Santo), e sicuramente faranno parlare di sé per molto altro tempo. Non sempre in diretta tuttavia, perché – come avrete senza dubbio visto – questa sera non si è parlato affatto di loro. Staremo a vedere se il prossimo bacio dato in casa piacerà a Francesco, e soprattutto se i protagonisti saranno lui e la sua Giulia. Che dite? Chissà. Intanto sul Web non hanno digerito per niente le parole di Francesco su Nord e Sud; leggete un po’ questi tweet…

