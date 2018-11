Grande Fratello Vip 2018 nona puntata: nominati, eliminato, cos’è successo

Nona puntata Grande Fratello Vip 2018: l’eliminato dell’8 novembre è Fabio Basile

La nona puntata del Grande Fratello Vip 2018 si è conclusa con un’eliminazione a sorpresa e delle nomination altrettanto sorprendenti: anche questa volta infatti il Gf Vip ha deciso di cambiare le carte in tavola e di affidare a un meccanismo nuovo la scelta dei concorrenti che sarebbero dovuti finire al televoto. L’eliminato è stato purtroppo Fabio Basile che ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla nonna direttamente nella casa: il gruppo in lacrime ha salutato un concorrente che pur non avendo creato chissà quali dinamiche è riuscito a far divertire i suoi compagni e il pubblico a casa. Forse ci si aspettava di più da lui ma è anche vero che chiedere ai concorrenti di essere ciò che non sono non ha molto senso. In questo riassunto sulla nona puntata del Gf Vip vi racconteremo cos’è successo, come ha reagito Fabio e soprattutto vi diremo chi sono stati i nominati.

Quando in mezzo minuto la nonna di Basile oscura tutti i concorrenti della casa #GFVIP pic.twitter.com/NKy1xWb4Jl — Luca Domenichini (@LukeDome) November 8, 2018

Chi è stato nominato al Gf Vip nella nona puntata? Le novità e i concorrenti al televoto

Fabio ha manifestato a tutti la sua voglia di tornare a fare sport e di allenarsi come si deve, senza evitare di parlare però del suo rapporto con Giulia: “Se non fosse stata fidanzata mi sarebbe piaciuta. Ha tutto come ragazza. Infatti spero…” “Che si lasci”, lo ha interrotto Ilary. “No no no no”, immediata la sua risposta. Fabio ha ricordato anche la sua ex Sofia facendo un discorso molto maturo: “Fa parte del mio passato, rivederla fa sempre uno strano effetto. Ma nella vita le cose che finiscono sono destinate a finire. Mi è mancata tanto anche dopo che l’ho lasciata, però se rimani bloccato nel passato non riesci più a vedere il futuro”. Ma veniamo ai nominati. Tre sfide in questa puntata hanno fatto finire al televoto tre persone: dopo aver vinto contro le Donatella e Andrea, Lory e Martina hanno fatto il nome del secondo; Jane e Alessandro hanno perso contro Ivan ed Ela. Lei voleva nominare Alessandro, lui Jane: dopo un po’ di discussione però ha vinto la posizione della Weber. Cecchi Paone nominato. Francesco e Benedetta hanno perso contro Giulia e Walter: la nominata è stata Benedetta. Al televoto dovevano finire quindi Andrea Mainardi, Alessandro Cecchi Paone e Benedetta Mazza. Stefano però in quanto preferito della settimana ha potuto cedere la sua immunità a uno di loro finendo di conseguenza a rischio: la scelta è ricaduta su Benedetta che quindi ha preso il suo posto.

Un'esperienza forte… vera! Riviviamo insieme i momenti più belli del grande Fabio Basile 😍#GFVIP pic.twitter.com/4hRbgyIeHY — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 8, 2018

Riassunto Gf Vip 2018: i momenti da rivedere dell’8 novembre

La nona puntata del Gf Vip 2018 è andata più o meno come ci aspettavamo: anche se non si è accennato minimamente al malore di Jane Alexander e non si è fatto neanche questa volta cenno alle parole dette da Ivan Cattaneo a Benedetta Mazza, si è comunque parlato di nuovo di Jane ed Elia che finalmente hanno potuto rivedersi. Ma è stata una puntata che ci ha fatto fare anche delle grosse grasse risate con una concorrente molto molto particolare proveniente da un altro reality, e siamo sicuri che se recupererete tutto su Mediaset Play qualche risata la strapperà anche a voi. Il prossimo lunedì sapremo chi potrà continuare la sua avventura nella casa più spiata d’Italia: siamo quasi convinti che sarà eliminato Cecchi Paone ma, vista l’eliminazione a sorpresa di Fabio, già pronosticata però da un ex concorrente, non ci metteremmo la mano sul fuoco.