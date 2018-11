Anticipazioni Gf Vip giovedì 8 novembre: Fabio eliminato? Le ultimissime

Gf Vip anticipazioni, Fabio Basile eliminato secondo Patrick Ray Pugliese

Il protagonista di oggi di Ultime dalla casa è stato il simpatico Patrick Ray Pugliese che a domanda diretta ha risposto chiaramente che Fabio Basile sarà eliminato dal Grande Fratello Vip. Un pronostico un po’ strano, quello dell’ex concorrente del Gf, perché nessuno finora ha mai pensato che il bel Basile potesse uscire. Anzi semmai è vero il contrario: il fatto che sia sempre sorridente, che non abbia mai dato fastidio e che abbia instaurato un bel rapporto con i concorrenti della casa lo rende uno tra i papabili vincitori del programma.

Anticipazioni Gf Vip giovedì 8 novembre, Fabio davvero a rischio? Tutte le news

Patrick ha parlato per molto tempo di Alessandro Cecchi Paone, tracciandone il solito profilo di stimato intellettuale (parole molto molto diverse da quelle usate da Veronica Rega). Per tutto il tempo sembrava che non avrebbe detto molto altro fino a quando non ha parlato proprio di Fabio: pronostico azzeccato? Per noi assolutamente no: il televoto è in positivo questa volta e Fabio ha senz’altro molti fan, molti di più ad esempio di quelli di Benedetta Mazza (recentemente al centro dell’attenzione per alcune rivelazioni sorprendenti sul suo presente). Anche se fosse stato in negativo peraltro dubitiamo che tantissimi voti si sarebbero concentrati contro di lui. Ce ne sono insomma di concorrenti che devono uscire prima!

News Gf Vip 2018: cosa vedremo giovedì sera

Se il pronostico di Patrick sembra difficilmente realizzabile, non si può dire lo stesso di queste anticipazioni: stando a quanto visto finora infatti si potrebbe parlare dell’ultima polemica che ha coinvolto Ivan, del gesto improvviso di Monte nei confronti di Giulia e del malore di Jane dopo un litigio con Walter. Ce ne sono insomma di cose di cui discutere e su cui chiacchierare. E nessuno parlerà invece dell’eliminazione di Fabio Basile perché no: non avverrà. Pronti per la puntata di giovedì? Che ne dite di queste anticipazioni?