“Alessandro Cecci Paone furbetto”, parla Veronica Rega (che svela segreti sul Gf)

Veronica Rega dal Gf 5 a Ultime dalla Casa: l’intervista su Mediaset Extra

Su Mediaset Extra è andata in onda un’altra puntata di Ultime dalla casa che questa volta ha avuto come protagonista Veronica Rega del Grande Fratello 5. Prima era una ragazza, adesso è una donna, una bella donna, all’apparenza molto sicura di sé e impegnata a teatro. Fino al 12 novembre la vedremo recitare infatti nello spettacolo Il berretto a sonagli, celebre opera di Pirandello di cui si è parlato dopo la chiacchierata sul Gf Vip. E questa sì che è stata una chiacchierata interessante. La Rega infatti ha dato un giudizio sui concorrenti di quest’anno, soprattutto su Cecchi Paone, Jane Alexander ed Elia Fongaro, e ha anche svelato infatti anche alcuni segreti sulla sua edizione.

Gf Vip concorrenti, i famosi sono più trattenuti? “Sono anche più personaggi”

Dall’intervista è emerso subito che Veronica non crede molto nella veridicità di alcuni concorrenti perché al Gf Vip i famosi tendono a preservare la loro immagine: “Sono più preparati – queste le sue parole – e sono anche più personaggi. Quando si tratta di Vip non vogliono esporsi”. “Jane – ha poi proseguito parlando del rapporto tra Elia e la Alexander – in questo caso ha perso la maschera, nel senso che questo rapporto con Elia l’ha colpita. Secondo me era seriamente coinvolta, partecipe. Ho visto un reale trasporto che non c’era da parte di lui”. “Se dovessi escludere dalla falsità del gruppo – ha detto a un certo punto di Walter – escluderei assolutamente lui e mi auguro tanto che vinca”. E se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso…

Gf Vip, Cecchi Paone eliminato? I dubbi di Veronica Rega

Proprio sul chiacchieratissimo Cecchi Paone la Rega non ha speso infatti delle belle parole: “Non la penserò mai come Cecchi Paone. Anche in questa circostanza l’ho trovato molto furbetto. L’hanno messo dentro perché rompesse degli equilibri. Quando entro in una collettività già formata entro in punta di piedi, perciò dico c’è poca realtà e molto show: è entrato già con l’intenzione di una rottura”. Veronica non ha tutti i torti, bisogna dirlo: Cecchi Paone è stato davvero esagerato nel suo attacco a Elia e Jane. Un po’ tutti ci siamo domandati in effetti se il suo comportamento fosse premeditato oppure no. Certo è che non sarà lui l’argomento della serata: oggi si scoprirà infatti il destino di Ivan, sicuramente si parlerà di Francesco e Giulia, e siamo sicuri che soprattutto Jane, con buona pace di Cecchi Paone, sarà tra le protagoniste indiscusse di diversi momenti della diretta.

Il segreto di Veronica su Aldo Pucci del Grande Fratello 5

Vi state chiedendo del segreto rivelato dalla Rega? “Quando sono entrata nella casa era nata una simpatia con Aldo Pucci – queste le parole della simpatica Veronica – che è uscito a distanza di tre settimane proprio perché le persone non hanno apprezzato il fatto che lui ci provasse con una ragazza fidanzata. Devo ammettere che se ci fosse stato più tempo da condividere sarebbe pure potuto succedere qualcosa di più!”. Vi aspettiamo questa sera con la diretta del Gf Vip!