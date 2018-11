Gf Vip, Jane Alexander parla al figlio: “In casa ero sola e triste, non ti arrabbiare”

Lettera al figlio di Jane Alexander: le parole al Grande Fratello Vip 2o18

Jane Alexander ha parlato del figlio Damiano al Gf Vip 2018. È molto preoccupata. Non sa proprio come abbia reagito dopo aver visto quello che è successo nella Casa. Gli ha scritto una lunga lettera tra le lacrime. Vorrebbe rivederlo quanto prima. Magari il Grande Fratello Vip deciderà di farle una sorpresa. Sente tanto la sua mancanza, ma non vuole abbattersi: deve andare avanti e trionfare. Questa è una delle promesse fatte a suo figlio. Non appena si concluderà questa sua esperienza televisiva, dovrà risolvere non poche questioni riguardanti la sua vita privata. È pronta a farlo. Adesso ha il coraggio necessario per attuare importanti cambiamenti.

Gf Vip, sorpresa a Jane Alexander?

Al Grande Fratello Vip, Jane Alexander ha detto anche di essere preoccupata per quello che sta facendo Elia Fongaro (che ha dato poche notizie di sé). L’attrice vorrebbe riabbracciare sia Elia sia suo figlio Damiano, al quale ha dedicato queste parole: “Vorrei portare Damiano in una casa con me. Vorrei seguirlo il più possibile come madre. Ora è passato un mese e mi manchi da morire. Non sono abituata a stare tanto tempo senza di te. Ho paura che tu sei arrabbiato con me. Non pensavo che questa avventura nella Casa del Gf Vip avrebbe potuto stravolgere la mia vita. Tu mi conosci bene. Forse meglio di chiunque altro. E mi hai detto di essere me stessa. Ti ho preso alla lettera. Tu sai che le cose in casa non sono perfette. E mi sentivo sola e triste”.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 3: la verità su Jane ed Elia

Sono emerse delle anticipazioni sulla puntata di questa sera del Gf Vip e sappiamo che Jane sarà una delle protagoniste. Così come Francesco Monte e Giulia Salemi: quest’ultima ha appena ammesso di avere paura per quello che sta succedendo alla loro relazione. Sono vicini al punto di rottura? E cosa ne sarà invece di Elia e Jane?