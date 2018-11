Jane Alexander preoccupata per Elia al Gf Vip: vuole un confronto

Gf Vip, Jane vuole un confronto con Elia: lunedì di nuovo insieme?

Cosa sta facendo Elia Fongaro fuori dal Gf Vip 2018? Vorrebbe saperlo quanto prima, Jane Alexander. Si augura che stia bene, ma è comunque convinta che il ragazzo non abbia dimenticato quello che è successo durante l’ultima diretta. Alessandro Cecchi Paone è stato molto duro nei suoi confronti così come Francesco Monte: lo hanno accusato di razzismo. Elia ha cercato di difendersi come ha potuto e ha spiegato che i due gli hanno fatto un processo. Più volte ha specificato di non essere assolutamente razzista e che la sua frase è stata mal interpretata. Jane crede nelle parole di Elia. Altrimenti non continuerebbe a pensarlo giorno e notte e notte e giorno!

Jane Alexander è preoccupata per Elia Fongaro

Elia e Jane del Grande Fratello Vip potrebbero incontrarsi nella nuova puntata del lunedì. L’attrice spera che ciò accada davvero, per sapere come sta l’ex velino. Ecco cosa ha confessato a Martina durante la diretta di Mediaset Extra: “Dopo quello che è successo nella puntata scorsa, quell’attacco da parte di Alessandro, vorrei sapere se davvero stava guardando la puntata. Capire cosa ne pensa. Vorrei abbracciarlo. Vorrei dirgli che io fondamentalmente sto bene. Voglio sapere se sta bene lui”. Elia avrà sicuramente ascoltato quelle frasi di cui Jane non è a conoscenza: Paone ha spiegato che la storia tra Jane ed Elia è già finita. Ed è molto convinto di questo.

Grande Fratello Vip, Jane reagisce così all’eliminazione di Elia

Prima di fare un passo importante con Elia Fongaro, Jane Alexander dovrà chiarire tutto col suo compagno. Anche se è ormai chiaro a tutti che l’attrice abbia tra i suoi pensieri solo Elia e i suoi famigliari: “Questo è un posto dove senti molto le mancanze”. Dopo l’eliminazione di Elia, Jane non si è assolutamente spenta. Anzi! Ha tirato fuori gli artigli discutendo con Francesco Monte perché ha detto delle frasi che non le sono piaciute per niente!