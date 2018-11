Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 5 novembre 2018: eliminato e confronti

Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni puntata stasera: una bellissima sorpresa per Walter

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2018 andrà in onda stasera, 5 novembre. Le anticipazioni annunciano una bellissima sorpresa per Walter, sicuramente meritata e apprezzata dal pubblico. Walter è molto amato dagli spettatori del reality show e sono tutti in attesa di emozionarsi insieme a lui. Stasera al Gf Vip 2018 conosceremo i figli di Walter, Elvis e Martin. I due ragazzi non saranno fisicamente in Casa, purtroppo, ma potranno parlare con il loro papà in videochiamata, come ha fatto sapere Blogo. Si vedranno, insomma, e questo sarà comunque emozionante e importante visto che non si sentono da più di un mese. Elvis e Martin sono due ballerini di danza classica e vivono all’estero, forse per questo è stato complicato averli in trasmissione. Ma andiamo avanti con le anticipazioni del Gf Vip.

Ottava puntata Grande Fratello Vip: le anticipazioni per stasera 5 novembre 2018

Ci sarà comunque di che parlare stasera! Pensiamo per esempio all’aereo arrivato a Silvia Provvedi da Malefix. Un nome in codice che non rivela l’identità del fortunato, ma qualcosina su di lui è già saltata fuori. Signorini farà un po’ di gossip nell’ottava puntata del Gf Vip sulla gemella? Magari sì, ma è più probabile che venga fatto su Giulia e Francesco. I due hanno vissuto una settimana tormentata, Monte è arrivato a chiudere con lei e a chiarire ancora una volta come stanno le cose nel loro rapporto. Giulia però sembra avvertire altro e prosegue imperterrita nel tentativo di conquistare il cuore di Francesco. La sua costanza verrà premiata? Chissà. Dalle anticipazioni sull’ottava puntata del Gf Vip vi aspettate che si parli di una squalifica? Ivan Cattaneo ha pronunciato parole al veleno su Benedetta che non sono affatto piaciute al pubblico. Ora il Web chiede la sua eliminazione, ma difficilmente ci sarà una squalifica.

Gf Vip 3, anticipazioni ottava puntata: l’eliminato di stasera

Elia tornerà al Gf Vip per un confronto? Jane ne avrebbe sicuramente bisogno, lui nei giorni scorsi su Instagram ha lasciato intendere che tornerà in Casa per dire la sua. Ma entrerà fisicamente o solo con un video? Vedremo, intanto per terminare le anticipazioni del Grande Fratello Vip 2018 su stasera possiamo dirvi che non ci sarà l’ingresso in Casa di Francesca Cipriani, rimandato ancora una volta a giovedì 8. Chi sarà eliminato nell’ottava puntata tra Cecchi Paone e Maria Monsè? Difficile fare un pronostico questa settimana. Uno potrebbe pagare il comportamento verso Elia, l’altra il continuo parlare di carrozze e Marchesa.