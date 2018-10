Francesca Cipriani al Gf Vip 2018, salta l’ospitata: ecco quando entrerà in Casa

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip 2018: è saltato il suo ingresso in Casa

Questa sera, nella settima puntata del Gf Vip 2018, Francesca Cipriani sarebbe dovuta entrare in Casa a fare una sorpresa a Walter. Più che sorpresa per il concorrente dovremmo parlare di regalo per lei: da Barbara d’Urso, infatti, Francesca ha ammesso di avere un debole per Walter. Sicuramente il suo ingresso è legato a lui, ma è stato solo rimandato. Ad avvisare i tanti che la seguono su Instagram è stata proprio lei: “A causa del maltempo che ha causato una chiusura anticipata del @grandefratellotv, il mio ingresso è stato posticipato alla prossima settimana. Tranquilli, arriverò”. Ed effettivamente stasera il reality è terminato circa un’ora prima.

Gf Vip 2018, Francesca Cipriani entrerà in Casa: quando la vedremo

Soltanto qualche minuto prima, Francesca era pronta a entrare nella Casa del Gf Vip: “Pronta. Tra poco una sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip”, questo aveva scritto appena pubblicata la foto in attesa di incontrare il suo nuovo amore. Il momento dedicato a Francesca Cipriani e Walter non è stato annullato, ma soltanto rimandato. Era lei dunque una delle donne in arrivo per il gieffino! Quando entrerà Francesca al Gf Vip? Lunedì 5 novembre, ovvero nell’ottava puntata della terza edizione. Almeno così pare al momento, ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi giorni in base a ciò che succederà in settimana. La puntata infatti potrebbe essere riempita dagli avvenimenti tra i concorrenti, ma tutto lascia pensare che prima o poi Francesca arriverà al Grande Fratello Vip.

Francesca Cipriani raggiunge Walter al Grande Fratello Vip

Se non dovesse entrare lunedì, comunque, potrebbe farlo nella seconda puntata speciale del Gf Vip. Giovedì 8 novembre ci sarà una puntata con Ilary Blasi e Alfonso Signorini e considerando che i giorni trascorsi sarebbero di meno, allora ci sarà sicuramente spazio per vedere Francesca Cipriani raggiungere Walter al Grande Fratello Vip 2018. L’attore verrà riempito di baci, come è successo con la Marchesa? Seguiteci nei prossimi giorni per non perdere le anticipazioni!