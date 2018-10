Anticipazioni Grande Fratello Vip lunedì 29 ottobre 2018: eliminato e ritorni in Casa

Grande Fratello Vip, anticipazioni sulla settima puntata di lunedì 29 ottobre 2018: ecco cosa succederà

Si prospetta movimentata la settima puntata del Grande Fratello Vip: le anticipazioni per lunedì 29 ottobre 2018 promettono scintille! O almeno è ciò che si aspetta il pubblico, ma visti i protagonisti degli scontri dell’ultima settimana pensiamo che non ci troveremo davanti a persone che diranno di aver chiarito, che si stimano e vanno d’accordo. Francesco Monte, Elia Fongaro e Alessandro Cecchi Paone sono persone che non se le mandano a dire e lo abbiamo scoperto negli ultimi giorni. Ma le anticipazioni del Gf Vip 2018 annunciano anche altro: “Scontri tra Francesco Monte ed Elia Fongaro, Walter conteso tra due donne. Su tutti i concorrenti pesa una possibile seconda eliminazione“. Ci sarà la catena di salvataggio? In tal caso, l’ultima parola potrebbe spettare sempre al pubblico, ma sarebbe un modo per accendere scontri tra i concorrenti in base alle loro scelte.

Anticipazioni Gf Vip settima puntata: torna la Marchesa in Casa!

Nella settima puntata si affronteranno le antipatie che sono saltate fuori ultimamente: lo scontro tra Francesco ed Elia è stato solo il primo, visto che poi anche Cecchi Paone si è schierato contro Fongaro. Tutte mosse che, però, giocheranno a favore di Elia, sempre più favorito agli occhi del pubblico perché si sa che gli italiani si appassionano alle vittime del gioco. Anche se probabilmente il più giocatore di tutti è proprio Elia, anche il suo ormai dichiarato interesse verso Jane non convince molto. Ma torniamo alle anticipazioni per lunedì 29 ottobre: Walter è il punto di riferimento per molti concorrenti, ma pare che due donne abbiano posato gli occhi su di lui! Il Gf Vip ha anticipato che si tratta di donne sia all’interno sia all’esterno della Casa, quindi una di queste potrebbe essere la Marchesa! Daniela Del Secco tornerà nella Casa, forse per dire qualcosa a Maria Monsé che ha parlato di lei tutto il tempo? Noi ci concentreremmo anche su altri scoop! Per esempio le ultime dichiarazioni del fidanzato di Jane, oppure le clamorose rivelazioni di Ivan sul suo fidanzato!

Grande Fratello Vip, anticipazioni sull’eliminato di lunedì 29 ottobre 2o18

Chi sarà l’eliminato della settima puntata? I pronostici fatti osservando i sondaggi social ultimamente non ci prendono molto, ma lunedì 29 ottobre potrebbe essere eliminata Martina. In nomination ci sono anche Elia e Ivan. Le anticipazioni del Grande Fratello Vip per il momento terminano qui, ma continuate a seguirci per non perdere i prossimi aggiornamenti!