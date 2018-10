Ivan Cattaneo fidanzato, nuove rivelazioni al Gf Vip: “Lui è famosissimo”

Gf Vip, Ivan Cattaneo parla del suo fidanzato e fa nuove rivelazioni che potrebbero costargli caro!

Stamattina in giardino Ivan Cattaneo ha fatto nuove rivelazioni sul suo fidanzato. Al Gf Vip non sfugge nulla, è chiaro, ed è per questo che il cantante si è limitato molto nel raccontare particolari del suo rapporto. Ovviamente non ha fatto il nome del fidanzato, ma ha fornito degli indizi che potrebbe restringere il campo in cui cercare. I ragazzi della Casa erano molto curiosi di capire con chi è fidanzato Ivan, anche se lui ha più volte detto di non poter fare il suo nome. Ha spiegato bene perché non può dire chi è: lui è famosissimo. E non sono gli unici dettagli emersi stamattina al Gf Vip: “È bisessuale ed è molto famoso. Sì, è giovane. Quanti anni ha? 29. Ed è bellissimo. Attore”. Un bell’identikit, insomma! Aggiungiamo un altro particolare: lui lo chiama “pallino” e si è scritto anche su una maglia “Ciao pallino”, con un cuore.

Ivan Cattaneo fidanzato con un giovane attore famosissimo? Le rivelazioni al Gf Vip

Sono pochi indizi forse per arrivare a capire chi è il fidanzato di Ivan Cattaneo, ma probabilmente non lo sapremo mai visto che ha una compagna. È chiaro insomma perché Ivan non potrà mai dire chi è il suo compagno, ma sappiamo che stanno insieme da cinque anni. Eppure stamattina ha rivelato forse troppi indizi su di lui. Proprio per questo Andrea Mainardi, che giorni fa è stato protagonista di un commovente racconto sul suo passato, ha scherzato sul fatto che sentendo tutti questi dettagli si potrebbe fare una ricerca sulla rete. E così Ivan si è subito stoppato e non ha raccontato più nulla sul suo fidanzato, temendo di straparlare e fornire troppi indizi. Anche perché tutte le donne fidanzate con un attore famosissimo di 29 anni adesso potrebbero farsi qualche domanda.

Il fidanzato di Ivan Cattaneo andrà Gf Vip? Più probabile vedere l’ex

Il gieffino ha parlato anche dell’ex con cui è stato 15 anni e che rivedrebbe volentieri se gli facesse una sorpresa al Grande Fratello Vip. Inoltre, il cantante ha spiegato che il compagno di oggi e quello di prima si conoscono e sono amici, quindi non ci sarebbero problemi se l’ex facesse questa sorpresa. L’attuale fidanzato di Ivan Cattaneo, invece, non potrebbe mai entrare in Casa visto che ha una compagna e non si sa chi è.