Gf Vip 2018, Cecchi Paone contro Elia è un fiume in piena: “Coi razzisti non ci parlo”

Cecchi Paone critica duramente Elia, al Gf Vip ancora discussioni

Al Gf Vip sembrano essere tutti contro Elia Fongaro e se questo potrebbe fargli guadagnare consensi non è detto che possa farlo vincere con assoluta certezza: è vero che abbiam visto Federica Lepanto trionfare anche perché era stata esclusa dal gruppo e attaccata da molti concorrenti; è anche vero però che Federica ed Elia sono completamente diversi e che lui non è proprio un angioletto. E no, non è bastato neanche il suo sorriso meraviglioso a calmare gli animi degli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 3: chi più chi meno infatti pensano che Elia sia uno stratega, che non contribuisca ai lavori domestici (ma questo lo vediamo tutti) e che sia piuttosto arrogante. Un ritratto non condiviso dal pubblico che più di una volta lo ha salvato al televoto. Ma cos’è successo esattamente tra lui e Alessandro Cecchi Paone qualche ora fa? Ve lo diciamo subito.

Cecchi Paone senza freni critica anche Jane Alexander: “Ci perde lui se la cosa non diventa ufficiale”

Cecchi Paone stava parlando con Jane ed Elia davanti a Giulia Provvedi. Ha prima parlato con Jane dicendole chiaramente che dovrebbe decidersi sul da farsi perché questa situazione non potrà che danneggiare solo Elia a lungo andare: “Ci perde lui – ha detto Alessandro – se le cosa non diventa ufficiale, reale concreta. Secondo me uscire dall’equivoco può giovare solo a lui, oppure lui resta fre*ato come poche persone nella vita. Sto parlando di questo microcosmo. Non gli parla nessuno e quelli che gli parlano lo insultano e lo criticano. Sono dell’idea che in queste cose uno dev’essere chiaro, ma siccome quando lui quando glielo vai a chiedere lo nega…”. Si tratta di un discorso completamente diverso di quello fatto da Francesco Monte che ieri ad Elia ne ha dette di tutti i colori: all’inizio infatti Alessandro sembrava voler difendere l’ex Velino di Striscia la Notizia.

Elia VS Cecchi Paone, volano parole forti: “Coi razzisti non ci parlo”

I fatti però non stanno così perché poi Cecchi Paone ne ha avute anche per Elia per via della questione “tarantino” emersa ieri. “Nelle ultime 36 ore – ha iniziato così Elia parlando del fatto che Alessandro si fosse allontanato – ho percepito delle altre cose…”. Alessandro non si è risparmiato affatto: “Io passo la mia vita a combattere contro razzismo e discriminazione e la battuta sul tarantino è inammissibile, e io non parlo coi razzisti”. Pronta, la risposta di Elia: “Ti sono risultato razzista? Non era assolutamente razzista. Tu di dove sei di Roma? Avrei detto che è uscito il tuo orgoglio romano”. Cecchi Paone tuttavia non ha cambiato idea: “Il mio mestiere è decodificare… Ti stai facendo un torto perché stai facendo finta di essere cre**no e non sei cretino, a meno che tu non lo sia. Ti assicuro che era razzista”. Elia non ha continuato e ha preferito chiudere: “La conversazione può anche terminare qua perché non ci sono i presupposti per continuarla”. Peccato che invece continuerà nella prossima puntata. Sperando che Jane si faccia sentire di più e che non si comporti invece come l’ultima volta. Se sapremo qualcosa di più ovviamente vi aggiorneremo!