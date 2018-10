Jane Alexander, Gianmarco la lascia dopo il bacio con Elia? Ora parla il fidanzato

Gianmarco, il fidanzato di Jane Alexander, scrive su Instagram e lascia intendere che è finita

Poco fa il fidanzato di Jane Alexander, Gianmarco, ha pubblicato un post su Instagram molto chiaro. Che si potessero lasciare era nell’aria, ma è sempre più vicina la fine della loro storia. O forse Gianmarco ci ha messo la parola fine con il suo post di stamattina. Ecco cosa ha scritto: “Non si finisce mai di conoscere una persona, anche se poi alla fine tutti ci dimostriamo per quello che siamo. Ognuno di noi farà i conti con se stesso“. Con queste parole, insomma, il compagno di Jane potrebbe averla lasciata ufficiosamente, fino a quando non si diranno tra loro che è finita davvero. Ma anche Jane, in Casa, sembra essere dello stesso parere e ieri a Elia ha confidato che è sempre più convinta che ciò che ha fuori è ormai finito.

Jane Alexander, il fidanzato Gianmarco ha chiuso la loro storia?

“Non ho intenzione, per ora, di parlare del privato a differenza di altri che stanno facendo della propria vita uno show facendo soffrire NOI che siamo a casa! Io cammino a testa alta”, ha aggiunto ancora Gianmarco. Il noi potrebbe essere riferito a lui e al figlio di Jane, visto che anche secondo Enrico Silvestrin il ragazzo risente molto del comportamento della madre. Tra gli hashtag, comunque, oltre a inserire quello del Gf Vip, il fidanzato di Jane ha messo anche un “No Regrets”, che vuol dire “Nessun rimpianto”. Lui era stato chiaro nella telefonata fatta giovedì sera a Jane, le aveva detto che il rispetto non deve mai mancare. Evidentemente ha reputato ciò che è successo negli ultimi due giorni una mancanza di rispetto, compresa la confidenza di Jane sul fatto di essere convinta che la storia sia ormai alla deriva.

Jane bacia Elia al Gf Vip, il fidanzato Gianmarco scrive su Instagram

O forse a colpire il compagno Gianmarco è stato ciò che è successo ieri sera, ovvero il bacio tra Elia e Jane. I concorrenti stavano giocando a Obbligo o Verità e Elia è stato obbligato a baciare Jane. Era evidente però che entrambi lo volessero e che non fosse solo un gioco. Insomma, c’è stata un po’ di emozione nell’aria e questo avrà logicamente ferito Gianmarco. Tutto sembra essere drasticamente cambiato proprio dopo la proposta di matrimonio. Chissà se il Grande Fratello Vip darà l’occasione a Jane e il fidanzato Gianmarco di confrontarsi di nuovo. O se ciò che hanno detto, lei in Casa e lui su Instagram, può bastare per far capire che si sono ormai lasciati.