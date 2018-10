Enrico Silvestrin senza freni su Jane e Elia al Gf Vip: “Il figlio se ne vergogna”

Jane e Elia insieme al Gf Vip, Enrico Silvestrin difende Gianmarco e attacca l’amica

Al Gf Vip, Jane ed Elia si sono avvicinati moltissimo e pare si piacciano. Enrico Silvestrin su Twitter ha attaccato Jane senza freni e ha difeso il suo compagno Gianmarco, che ha conosciuto una volta uscito dalla Casa. E non solo lui. Molti si sono sorpresi di leggere le parole di Enrico contro Jane, perché in Casa avevano legato molto. Ma forse proprio questo gli dà diritto di dire la sua su ciò che sta succedendo. Rispondendo a vari tweet sull’argomento, Enrico ha detto parole molto forti contro Jane: “Voi state ragionando sul compagno ma ad essere più colpito in questi giorni è il figlio che non riconosce più la madre e se ne vergogna. Premettendo che non le sto dando contro. Sto dicendo che disapprovo perché pretendo da lei un altro tipo di testa“.

Enrico Silvestrin critica il comportamento di Jane con Elia

La vicinanza tra Jane ed Elia è sotto gli occhi di tutti, sia in Casa sia a casa. A un certo punto anche Gianmarco, il compagno dell’attrice, si è espresso sui social su ciò che sta succedendo. Ma non tanto quanto Enrico, che ha tuonato ancora: “Per quanto sia libera di esercitare il proprio libero arbitrio come preferisce, un adulto ha delle responsabilità, verso se stesso, verso chi deve tutelare e verso chi in sua assenza tutela per esso. Voi pensate se vero/fake, poi però la gente soffre sempre per davvero. Tutela…”. Alcuni hanno fatto notare a Enrico che non stava dicendo cose carine sull’amica e lui ha così risposto: “Ne parlate tutti i giorni e sarei io ad infierire che forse ho maggiormente a cuore la situazione? Prego, vi lascio parlare in libertà e non ci entrerò più. Sta al #GFVip, non in hotel. Lo sta condividendo lei con il mondo, ma forse se ne è scordata“.

Gf Vip, Jane Alexander e Elia Fongaro sotto accusa: “Le auguro di rinsavire”

Il Vj ha preso a cuore la vicenda forse anche perché era presente alla proposta di nozze di Gianmarco e comunque lo ha conosciuto. Ma il duro attacco di Enrico Silvestrin contro Jane è proseguito: “Le auguro di rinsavire in fretta. […] mi sono limitato ad esprimere un pensiero. Così come tutti voi. O io ho uno statuto speciale? È mia amica, glielo dirò in faccia. Jane deve tutelare se stessa e suo figlio di certo non io che già devo raccogliere le lacrime del compagno”. Davvero parole molto dure: il Gf Vip metterà Jane davanti a questo attacco di Enrico? Magari proprio nella puntata di stasera!