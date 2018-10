Anticipazioni Grande Fratello Vip giovedì 25 ottobre 2018: la puntata delle verità

Gf Vip 2018, le anticipazioni sulla puntata speciale di giovedì 25 ottobre: ecco cosa succederà

Giovedì 25 ottobre andrà in onda una puntata speciale del Grande Fratello Vip 2018: le anticipazioni sono state in parte già date da Ilary Blasi e Alfonso Signorini lunedì sera, ma non tutto è stato detto! E soprattutto tante cose sono successe in Casa in soli due giorni. Prima di tutto questo, il pubblico del reality show si sta domandando se la puntata del giovedì sarà definitiva. Può darsi, infatti, che sia solo una prova per eventualmente spostare la prima serata al giovedì e non perdere ogni volta la sfida agli ascolti contro Rai Uno. Il momento più atteso di giovedì 25 ottobre al Gf Vip è sicuramente l’incontro tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona.

Anticipazioni Gf Vip giovedì 25 ottobre 2018: Silvia rivede Corona

Un incontro che tutti si aspettavano e che a un certo punto è stato cercato, fino all’annuncio. Anche Parpiglia sta facendo il tifo affinché facciano pace, staremo a vedere come reagirà Silvia visto che lei non ha neanche voglia di nominare il suo ex. Ci sarà il ritorno in casa di Lory Del Santo: non è stata eliminata e ha trascorso questi giorni da sola nella suite, viziata e coccolata dal Gf Vip. Il suo ritorno scatenerà delle discussioni, visto che sono venute fuori le strategie che la vedono protagonista. Le anticipazioni del Gf Vip dicono che Lory potrà vendicarsi: quale potere le verrà concesso contro gli altri concorrenti?

I triangoli amorosi del Gf Vip 2018: anticipazioni sulla puntata speciale

Ma attenzione, perché in Casa ci sono due bei triangoli amorosi in atto! Stefano Sala verrà messo al corrente delle dichiarazioni della sua fidanzata Dasha e chissà cosa deciderà di fare nel suo rapporto con Benedetta. Si potrebbe riparlare di Jane: si è dichiarata a Elia e la loro complicità è cresciuta. Stanno trascorrendo davvero molto tempo insieme in questi giorni, in modo molto più affettuoso rispetto a prima! Chi verrà eliminato tra la Marchesa, Elia, Jane e Ivan? Quest’ultimo rischia più di altri.