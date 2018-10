Stefano Sala, parla la fidanzata Dasha: “Non potrei mai perdonarglielo”

Stefano Sala, intervistata la fidanzata Dasha dal settimanale Chi

Dopo aver assistito alle continue effusioni da parte del suo fidanzato Stefano Sala con Benedetta Mazza, Dasha dice la sua al settimanale Chi. La fidanzata del concorrente del Grande Fratello Vip, sceglie finalmente di esporsi sul rapporto che si sta creando tra la bionda Mazza e il suo Stefano. A chi sperava di essere spettatore di una Dasha pronta a fare irruzione nella Casa, la stessa modella ucraina dice: “Ho scelto di parlare perché conosco la serietà del vostro magazine. Mi hanno proposto di entrare nella Casa, di scrivere una lettera, ma non lo farò”. Qual è, quindi, il pensiero che si è fatta Dasha?

Dasha confessa di aver conosciuto Benedetta Mazza prima del Grande Fratello Vip

Dasha continua poi a raccontare la sua vita insieme a Stefano: “Siamo andati a vivere insieme da subito. Con lui sono continue farfalle nello stomaco. La parola “ti amo”, che per me è importantissima, l’ha detta lui per primo. Abbiamo conosciuto le rispettive famiglie, sognando di creare la nostra famiglia. Non avevo mai visto il programma. Stefano desiderava questa occasione, io l’ho supportata. Anche se non volevo che partecipasse, ho seguito il suo sogno”. Sulla sua attuale rivale, la bellissima Benedetta Mazza, Dasha confessa: “E pensare che l’ho conosciuta! Poco tempo fa eravamo a cena e Stefano me l’ha presentata. Era sorridente e tranquilla. Ero contenta che fosse nella Casa. Ho pensato che Stefano avrebbe avuto una spalla. Invece ho pensato male”.

Secondo Dasha, Stefano prova solo amicizia per Benedetta Mazza

La modella dagli occhi di ghiaccio che convive con Sala sembra non avere alcun tipo di dubbio su quello che il suo fidanzato possa provare per Benedetta: “Credo che Stefano provi una forte amicizia. Però nessuno mi aveva preparata a questo, non credevo che certi atteggiamenti mi avrebbero ferita così. Da parte di Benedetta vedo amore. Vedo i suoi movimenti, gli sguardi, il timbro della voce”. E, per concludere, Dasha con assoluta convinzione avverte il suo uomo: “Posso perdonare quasi tutto agli amici, ma all’uomo con cui vorrei passare la vita e avere dei figli no, mai! Il vero amore non ha dubbi”.