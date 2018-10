Corona al GF Vip per un confronto con Silvia? La risposta di Parpiglia

Corona entrerà al GF Vip per un confronto con Silvia Provvedi? Gabriele Parpiglia smentisce

Non si parla d’altro in queste ultime ore: Fabrizio Corona entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto in diretta con Silvia Provvedi? Molti sono pronti a scommettere che l’ex re dei paparazzi sia pronto a mettere le cose in chiaro con la sua ex di fronte a tutto il pubblico di Canale 5. Gabriele Parpiglia risponde, però, di no. Sarebbe una mossa molto interessante, visto che i telespettatori vorrebbero sapere nei dettagli cos’è davvero accaduto tra loro. Abbiamo visto in questi anni, Fabrizio e Silvia molto uniti e innamorati. Ma improvvisamente la loro storia d’amore è finita. Mentre a Verissimo Corona rivela di aver capito di non aver mai amato la Provvedi, quest’ultima all’interno del reality preferisce non parlare di questa relazione. Infatti, sin dalla sua entrata nella Casa, Silvia ha dichiarato di non voler più fare alcuna rivelazione al riguardo. Pertanto, nel reality la Provvedi non nomina mai Fabrizio. In alcune sue affermazioni, però, i telespettatori hanno notato qualche piccolo riferimento all’ex re dei paparazzi. Proprio per questo, tutti si aspettano di vedere Corona entrare nella Casa.

Grande Fratello Vip: Fabrizio Corona non entrerà nella Casa più spiata d’Italia

Ma Fabrizio Corona questa sera non entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Durante la scorsa edizione, l’ex re dei paparazzi aveva inviato una lettera a Jeremias Rodriguez e ora i telespettatori avrebbero voluto vederlo in carne e ossa nel reality. Ed ecco che il pubblico chiede notizie a Gabriele Parpiglia, una delle persone più vicine a Corona. Il giornalista rivela, utilizzando affermazioni ironiche, che questa sera Fabrizio non entrerà nella Casa. “Immagino di sì, ovviamente a Milano. Altrimenti dorme fuori, perché a casa mia non lo ospito”. In questo modo, Parpiglia conferma che Corona non avrà alcun chiarimento in diretta con la Provvedi.

Corona e Silvia Provvedi: per ora nessun confronto in diretta

Dopo aver fatto alcune affermazioni poco apprezzate anche da Silvia Toffanin a Verissimo, Corona pare non abbia intenzione di avere questo confronto in diretta con Silvia. Nel frattempo, la Provvedi continua il suo percorso all’interno del reality con la gemella Giulia. C’è già chi pensa che per la giovane possa arrivare l’amore all’interno della Casa con Francesco Monte.